De la Concha, nueva líder de un Podemos dividido tras vencer a Camargo por tan solo 94 votos

Las primarias de Podemos Balears han dejado un partido dividido, con la menorquina Mae de la Concha, diputada en el Congreso, como nueva secretaria general por tan solo 94 votos de diferencia con la portavoz parlamentaria y hasta ahora numero dos de la formación, Laura Camargo. De la Concha se ha impuesto por 751 votos (el 47,56 por ciento), frente a los 657 (el 41,61 por ciento) obtenido por Camargo. Los otros dos candidatos, Cristina Gómez y Jorge Sanz, han obtenido el 7,73 por ciento (122 votos) y el 3,10 por ciento (49 votos) respectivamente.

De la Concha, que contaba con el respaldo del hasta ahora secretario general Alberto Jarabo, se convierte así en la nueva líder de un partido en el que la totalidad del grupo parlamentario se alineó con Camargo. La nueva secretaria general de Podemos compareció ayer ante los medios de comunicación arropada por miembros de su candidatura y escoltada por Jarabo y el hasta ahora secretario de organización, Alejandro López. "Hay que contar con todos", dijo De la Concha, para quien "vienen tiempos en los que se precisan todas las manos y no es el momento de pensar de qué color color sacamos un barco que se hunde, es el momento de sacarlo a flote". Añadió que "toda la gente que trabaja en Podemos es de Podemos", por lo que aunque haya "distintos puntos de vista" es precisa la unión "para crecer y ganar".



Entrada en el Govern

No obstante, el asunto que casi monopolizó su primera comparecencia como secretaria general fue la posible entrada de Podemos en el Govern, después de que Jarabo precediera su intervención con un discurso en el que le instó a plantear lo antes posible esta posibilidad en el partido. De la Concha dejó en el aire sus intenciones y sus preferencias. "En este tema, como en otros, lo que quiero es el bien común y si en un momento dado se puede ayudar más a los problemas reales de la gente desde dentro del Govern, entraremos, pero se verá en cada momento lo que sea necesario", dijo De la Concha.

Recordó que aunque Jarabo planteó este asunto hace ya unos meses, ella no lo incluyó en su propuesta para la secretaría general. "No tengo una opinión formada", dijo ayer, antes de dejar claro que en todo caso serán las bases del partido las que adoptarán la decisión final si se resuelve plantear esta cuestión. Junto a ello, afirmó que Podemos tiene "vocación de gobernar" y que en política "hay que dejar abiertas el mayor número de posibilidades".

En cuanto al futuro de Camargo como portavoz parlamentaria, dejó la decisión en manos del Consejo Ciudadano Autonómico elegido en estas primarias, que cuenta con 21 miembros de la candidatura de De la Concha y 12 de la de Camargo, además de la también candidata Cristina Gómez para dar entrada a las minorías. La nueva líder del partido, que mantendrá su escaño en el Congreso y por lo tanto estará en Madrid al menos tres días por semana, resaltó que las decisiones importantes del partido las adoptará el Consejo Ciudadano.

De la Concha había invitado a Camargo a asistir a la rueda de prensa, pero la portavoz parlametaria decidió no acudir, argumentando que prefería esperar a que se realizara el recuento de los votos por los que los círculos elegían directamente a cuatro representantes en el Consejo Ciudadano, aunque esto no modifique los resultados.

Camargo deseó "suerte y acierto" a la vencedora de las primarias, aunque consideró que el resultado "hubiera sido diferente si no se hubiera paralizado la convocatoria de junio, retrasando las primarias hasta ahora para buscar en este tiempo una candidata que pudiera evitar que yo me convirtiera en secretaria general". No obstante, mostró su disposición a trabajar junto a De la Concha y a mantener la portavocía del grupo parlamentario si la nueva dirección lo desea y "si las líneas políticas que se marquen son las que se han mantenido hasta ahora".