Podemos vuelve a poner el foco en Barceló y el PP ya apunta a Armengol

La judicialización de los contratos de Més a su jefe de campaña Jaume Garau desde varias consellerias del Govern reabre la brecha en el Pacto. Podemos, que hace menos de un mes libraba al vicepresidente Biel Barceló de la reprobación en el Parlament, ayer volvió a apuntarle. La formación morada fue la única del Pacto que se pronunció tras conocerse la querella de Anticorrupción contra Garau y cuatro cargos de Més, entre ellos el actual presidente de la Agencia Balear de Turismo (ATB), Pere Muñoz. El Govern, PSIB y Més guardaron silencio.

La portavoz de Podemos, Laura Camargo, recordó la petición de dimisión de su partido a Barceló tras el estadillo de la crisis de los contratos, que acabó con la consellera Ruth Mateu. "En su momento pedimos la dimisión del vicepresidente, como conseller de Turismo y responsable de lo que estaba pasando en su partido", apuntó la portavoz podemita, que insitió en que Barceló "tendría que haber dimitido en su momento". "Esto no da una buena imagen a los Acords pel Canvi", apreció Camargo sobre el caso.

No obstante, en esta ocasión, la formación morada fue menos contundente y evitó pedir dimisiones. La portavoz podemita, no descartó que lo acaben haciendo, pero pidió tiempo: "Tenemos que tener un debate y pensar la posición que nos corresponde ante una situación que nos parece muy grave", explicó. La formación moradaba deberá reunirse, si bien no está claro quién ni cuándo, ya que hoy habrá relevo en el liderazgo y en la cúpula del partido.

Se reabre la brecha



Hace menos de un mes, Barceló respiraba tranquilo después de que Podemos le salvara de la reprobación al condicionar su apoyo a que el PP también reprobara a su líder, Biel Company. Ahora, la judicialización del caso contratos y la implicación de la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, en el sumario del caso Cursach, vuelven a abrir una brecha entre los socios del Pacto de Govern, de nuevo con el foco en Barceló.

Del mismo modo que Podemos, Ciudadanos también recuperó su petición de dimisión del vicepresidente. "Barceló debe asumir sus responsabilidades y dimitir inmediatamente", insistió el portavoz de la formación naranja, Xavier Pericay, quien recordó que "en su momento Ciudadanos ya pidió la dimisión del vicepresidente y titular de Turismo".

El Partido Popular dio un paso más y dejó atrás a Barceló para apuntar hacia la presidenta, Francina Armengol. La portavoz del PP en las islas, Marga Prohens, apuntó a la "corresponsabilidad" de la presidenta por no haber cesado a su vicepresidente y "ponerse de perfil" al destaparse el caso.

"Jaume Garau no es una persona que pasaba por ahí, era el jefe de campaña de Més, era amigo personal del vicepresidente", señaló la portavoz del PP, insistiendo en la dimisión de Barceló y reprochándole que "esté callado". "No sólo no dimitió sino que ahora arrastrará a todo el ejecutivo".

Esperan a ver la querella



Ni Biel Barceló ni ningún miembro del Govern o de Més comparecieron ayer tras conocerse la denuncia de Anticorrupción contra Garau y los cuatro miembros del partido econacionalista. Después de la reunión urgente que mantuvieron a última hora de la tarde, desde la formación se limitaron a explicar que esperan a tener la denuncia para hacer un análisis "serio" para ver "los pasos a seguir".