Més y Podemos: El discurso del Rey fue "indigno" y "hostil"

Si la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, no ocultó que el mensaje del Rey sobre la situación de Cataluña no le había agradado, sus socios de legislatura también mostraron su rechazo, aunque utilizando palabras mucho más duras que las de la jefa del Ejecutivo. Para Més per Mallorca, fue un discurso "indigno de un jefe de Estado", mientras que Podemos criticó la "hostilidad y el tono de amenaza" hacia las instituciones catalanas que a su juicio empleó Felipe VI.

"Enterró cualquier posibilidad de diálogo y fue el preludio de un tiempo oscuros, de recortes democráticos en general y del autogobierno de Cataluña en particular", dijo David Abril, coportavoz de Més. Acusó al monarca de haber "actuado como un lacayo más del PP" y de no representar "a la inmensa mayoría de gente que querría diálogo y no ensuciar más el conflicto".

El secretario general de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, consideró que con sus palabras el monarca "se alinea, no ya con el Gobierno del Estado, sino con el PP y sus métodos autoritarios y represivos en Cataluña". Para jarabo, es "sospechoso" que el Rey no apelara al diálogo y que se dirigiera "en general" a la sociedad española y a la catalana que no es partidaria del derecho a decidir, dejando de lado a los que sí quieren pronunciarse sobre el futuro político de Cataluña, el 80 % de la población.

Añadió que las palabras del Rey suponen un "incremento de la tensión" política e hizo un llamamiento al diálogo a los partidos, especialmente al PSOE nacional, para evitar la proclamación de la independencia de Cataluña.

También se pronunció el líder de El Pi, Jaume Font, que defendió que son los políticos y no el Rey quienes deben aportar una solución. "Tenía claro que el Rey no aportaría la solución, aunque me hubiera gustado una reflexión por su parte al respecto", dijo Font.

Quien sí mostró un total respaldo a la intervención del Rey fue el portavoz de Ciudadanos de Balears, Xavier Pericay, quien calificó su discurso de "necesario y oportuno".