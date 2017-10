Las feministas denuncian que la futura ley de familias "traspasa líneas rojas"

La plataforma feminista Lobby de Dones teme que la futura Ley de Familias que prepara el Govern dé "vía libre a la custodia compartida y a la maternidad subrogada". Así se lo ha hecho saber la entidad a la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, en una carta dirigida a ella. En la misiva, las feministas le reclaman que retire el texto por ser "reiterativo en los conceptos", por no haber tenido en cuenta "el impacto de género" y por "traspasar líneas rojas que el feminismo no puede tolerar". Una valoración que rechaza la consellera Santiago, que niega la denuncia del Lobby de Dones.

La Ley de Familias, que se encuentra en fase de borrador, busca dar apoyo a las personas que tienen responsabilidades familiares. De partida, el Lobby de Dones considera en la carta, firmada por su presidenta, Francisca Mas, y a la que ha tenido acceso este diario, que este objetivo "ya está recogido en otras leyes", como, por ejemplo, la de Igualdad y urgen antes a desarrollarlas. Sin embargo, lo que más rechazan las feministas es que se reconozca en la ley el "derecho a la maternidad".

"La maternidad no es un derecho", opinan en la carta enviada a Santiago, en la que denuncian que es "inasumible" uno de los artículos que prevé que "las administraciones públicas garantizarán la efectiva igualdad relacionada con los derechos vinculados a la maternidad y paternidad": "Esto daría vía libre a la custodia compartida por defecto y a la maternidad subrogada", interpreta en su carta la entidad feminista.

Por ello, la carta de Francisca Mas, acaba pidiendo a Santiago que "no se tramite esta ley, que ideológicamente no tiene sentido con un gobierno progresista y que traspasa ciertas líneas rojas que el feminismo no puede tolerar".



Santiago: "Para nada"

"No comparto para nada esta valoración", explicó en declaraciones a este medio la consellera Santiago. La titular de Servicios Sociales niega los dos temores de las feministas: que se dé "vía libre" a la gestación subrogada y a la custodia compartida. "Para nada hablamos de custodia compartida, ni lo tocamos, ni tampoco de gestación subrogada. Principalmente", explica Santiago, "porque no es competencia nuestra".

Entonces, ¿a qué se refiere el artículo que prevé que "las administraciones garantizarán la efectiva igualdad relacionada con los derechos vinculados a la maternidad y paternidad"? "Se plantea para equiparar a hombres y mujeres en derechos de conciliación. El feminismo lleva años pidiendo la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado de los hijos", defiende la consellera Santiago.

Por otra parte, la consellera asegura que se ha aceptado retirar el concepto de "derecho a la maternidad" porque había "algunos sectores de la izquierda que no se sentían cómodos" y que se ha sustituido por otra expresión. Con todo, señala que el sentido de este "derecho a la maternidad" no tiene nada que ver con la gestación subrogada, sino con garantizar que "mujeres lesbianas o sin pareja que quieren ser madres y tienen que someterse a tratamientos de inseminación artificial no tengan que ir a la privada", detalla.

"Hace 50 años no se podía hablar de derecho a la maternidad, pero ahora con la tecnología y todas las técnicas sí se puede hablar. En esta ley no se habla de la familia desde una visión conservadora. Ha ganado el concepto de familia que defendía la izquierda", defiende la consellera el texto redactado para la futura ley, rechazando las afirmaciones expuestas en la carta del Lobby de Dones.