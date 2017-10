De la Concha se convierte en la líder de un Podemos que sale dividido de las primarias

Las primarias de Podemos Balears han dejado un partido dividido, con la menorquina Mae de la Concha, diputada en el Congreso, como nueva secretaria general por tan solo 97 votos de diferencia con la portavoz parlamentaria y hasta ahora numero dos del partido, Laura Camargo. De la Concha se ha impuesto en las votaciones por el 47,56 por ciento de los votos, frente al 41,6 por ciento obtenido por Camargo. Los otros dos candidatos, Cristina Gómez y Jorge Sanz, han obtenido el 7,73 por ciento y el 3,10 por ciento de los votos respectivamente.

De la Concha, que contaba con el respaldo del hasta ahora secretario general Alberto Jarabo, se convierte en así en la nueva líder del un partido en el que la totalidad del grupo parlamentario se alineó con Camargo. La portavoz parlamentaria, en sus primeras declaraciones, ha deseado "suerte y acierto" a la vencedora de las primarias, aunque no acudirá esta tarde a la rueda de prensa que en principio iban a ofrecer conjuntamente. La justificación oficial para esta ausencia es que aún no se ha realizado el recuento de los votos por los que los círculos elegían directamente a cuatro representantes en el Consejo Ciudadano Autonómico.

Para Camargo, el resultado de las primarias "hubiera sido diferente si no se hubiera paralizado la convocatoria de junio retrasándo las primarias hasta ahora para buscar en este tiempo una candidata que pudiera evitar que yo me convirtiera en secretaria general". No obstante, ha mostrado su disposición a trabajar junto a De la Concha y a mantener la portavocía del grupo parlamentario si la nueva dirección lo desea y "si las líneas políticas que se marquen son las que se han mantenido hasta ahora".

Entre estas líneas está la posible entrada en el Govern, algo defendido por Jarabo y rechazado por Camargo, mientras que De la Concha no se ha definido con claridad hasta el momento. Jarabo ha afirmado esta mañana que ese será uno de los "retos" a los que tendrá que hacer frente la nueva dirección del partido, que deberá "analizar" si es conveniente. "En todo caso, la decisión final se adoptará siempre en una consulta a los militantes", ha dicho Jarabo para quien la campaña de las primarias "ha sido muy sensata por parte de todas las candidaturas, lo que permitirá que la figura de Mae de la Concha sea respetada por todos". Respecto a quienes dan por hecho que será él quien en la práctica mantenga el control del partido, se ha limitado a afirmar que "quien dice eso, es que no conoce a Mae de la Concha".