Booking empieza a quitar de su web los pisos de alquiler turístico sin licencia

La plataforma de oferta de viviendas y pisos de alquiler turístico Booking ha empezado a quitar de su web los anuncios de los apartamentos que aún no se han registrado en la conselleria de Turismo y no tienen la pertinente licencia (o que no se la han comunicado a la compañía).

La empresa ha enviado un mail a los propietarios de las viviendas que aún no les han hecho llegar el número de licencia, recordándoles que según la ley de alquiler turístico aprobado por el Govern en julio, este número debe aparecer en las páginas de los establecimientos correspondientes dentro de Booking.com.

"Con la modificación, el Gobierno de las Islas Baleares exige por ley que se muestren los números de licencia de los apartamentos y viviendas en las páginas de los establecimientos correspondientes dentro de Booking.com", indica la compañía en este correo electrónico: "A día de hoy no hemos recibido noticias por tu parte, y este número de inscripción en el citado registro o número DRIAT obligatorio no figura".

Por ello, "hemos procedido a cerrar tu establecimiento en Booking.com", concluye la plataforma, que deja la opción a que en cuanto se disponga de ese número de licencia se podrá "reabrir" el establecimiento incluyéndolo.

Por otro lado, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Pablo Zubicaray, afirmó ayer que las entidades del sector vacacional de Balears explorarán "todas las vías jurídicas" para impugnar la Ley balear de alquiler turístico. Precisó que por el momento están a la espera de que "o un partido o el Estado" recurran la Ley ante el Tribunal Constitucional y a la vez están trabajando para lograr la firma de 50 "senadores o congresistas", lo que les permitiría llevar la normativa ante el Constitucional.

Zubicaray realizó estas declaraciones tras reunirse, junto con distintas entidades del sector vacacional, con el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, y la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, a quienes entregaron el manifiesto del sector.

Insistió en que en la práctica la Ley balear "no regula el alquiler vacacional, sino que lo prohíbe" ya que "es casi imposible cumplir con todos los requisitos" que establece la normativa. "Es una prohibición encubierta", afirmó tras defender que el turismo de la vivienda vacacional es "familiar, respetuoso y sostenible". Añadió que "si hay un problema de saturación, estamos de acuerdo en que hay que poner orden y algún tipo de limitación", pero la manera de hacerlo por parte del Govern "sólo favorece a otro tipo de alojamiento con intereses muy diferentes".

No obstante, confió en que se puedan introducir "algunas aclaraciones" sobre determinados requisitos en la modificación prevista de la Ley de Turismo. "Esperamos que pueda haber algún cambio que permita que las viviendas puedan cumplir con los requisitos mínimos", declaró.

Por su parte, la directora general de Turismo, quien afirmó que habrá más reuniones con el sector, defendió la Ley balear e insistió en que "abre la posibilidad" de que el alquiler turístico de plurifamiliares sea legal.