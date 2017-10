Armengol afirma que el discurso del Rey fue "más de parte que de moderador"

La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, afirmó ayer que, tras el discurso del Rey Felipe VI sobre la situación de Cataluña, se sintió "preocupada" porque vio al monarca "más de parte que de moderador", papel que le otorga la Constitución. La jefa del Ejecutivo balear consideró que en un momento como el actual no se deben "perder oportunidades históricas para mediar en un conflicto político" y resaltó que en el discurso del Rey le faltó escuchar "apelaciones constructivas al diálogo".

Armengol, quien realizó estas declaraciones "desde el máximo respeto", declaró que entiende que el Gobierno catalán "se ha saltado la legalidad" pero recordó que existe "un conflicto político y territorial que se debe resolver desde diálogo". En este sentido, resaltó que se están viviendo momentos de "mucha complejidad", por lo que apeló de nuevo al diálogo y a la capacidad de encontrar puntos de acuerdo. Según su opinión, la Generalitat no debe declarar la independencia de manera unilateral porque sería "un error enorme de proporciones desmesuradas", si bien el Gobierno central tampoco tendría que actuar "sin entender que hay un problema político que se debe resolver" con una propuesta política. "Las cosas se deben trabajar desde diálogo y el acuerdo y falta una propuesta política valiente", declaró antes de reiterar la petición de propuestas políticas para una Cataluña que se encuentra en una situación "muy enquistada" y que "algunos utilizan para sacar votos".

En relación a la postura del PSOE nacional, Armengol defendió que es el único partido que está presentando propuestas y que su líder, Pedro Sánchez, "pidió claramente a Rajoy que hablara con todos, sobre todo con Carles Puigdemont". Así, confió en el PSOE "esté a la altura de las circunstancias" y tenga suficiente "sensibilidad y valentía" para presentar una "propuesta seria" para Cataluña y que la pueda acordar.

Company



Armengol efectuó estas declaraciones después de que el presidente del PP balear, Biel Company, expusiera una opinión totalmente contraria a la de la presidenta respecto a la intervención televisiva del rey Felipe VI. Para el líder del PP balear, el monarca empleó unas "palabras contundentes, claras y comprometidas en un momento muy difícil", en defensa del Estado de Derecho, donde "nadie está por encima de la ley".

No obstante, Company dedicó más tiempo a atacar a Armengol y a su Govern que a opinar sobre el mensaje del Rey. El dirigente popular calificó al Ejecutivo del Pacto de "gobierno radical que siembra odio en la sociedad balear" y que tiene la intención de que en "2020 tengamos el mismo follón y confrontación civil que vive Cataluña". Company emplazó a Armengol a aclarar si está "dentro o fuera de la Constitución española, si está con la gente que defiende la Constitución o la que no la defiende". A su juicio, la presidenta ha "traspasado la línea roja de la radicalidad; se ha convertido en una radical dentro de un PSOE" que debería "corregir" el planteamiento político de Armengol y su Govern.

Company resaltó que los ciudadanos de Balears quieren vivir "con calidad de vida y entendimiento" y rechazó la intención de Més de que en las islas se celebre también un referéndum. Añadió que "la gente de seny" de las islas no quiere que en Balears se produzca una situación como la de Cataluña. "Se deben tomar medidas, no podemos dejar que crezcan estos sentimientos apoyados por Més y que nuestra presidenta permite", añadió. También criticó a Podemos porque "le gusta sembrar el odio para conseguir la división y la confrontación civil".

Armengol replicó poco después a Company que ella siempre ha apelado al diálogo. "Cataluña necesita una propuesta política desde mayor democracia, autogobierno y respeto, a esto no lo veo odio sino sentido común. Me gustaría saber dónde está el PP, si en la posición de contestar a más democracia a golpe de porra o de buscar soluciones políticas", dijo antes de criticar que el líder del PP balear no debata con ella en el Parlament. "Company tiene una forma fantástica de interpelarme", ironizó.

Aunque todos los partidos de las islas opinaron ayer sobre el discurso del Rey, los ciudadanos de Balears fueron los españoles que menos vieron el mensaje del monarca, con un seguimiento del 66,7% en las islas, según datos de Barlovento Comunicación.