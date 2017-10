La presidenta recrimina al PP que no condene "la carga policial desmesurada" en Cataluña

El conflicto catalán marcó ayer el pleno del Parlament, en especial en el turno de control al Govern en el que, con independencia del contenido estricto de las preguntas, se introdujo la violencia policial que caracterizó la jornada del domingo en aquellas que procedían del PP, en algunos casos con los propios populares haciendo referencias a Cataluña. El colofón llegó con el cara a cara entre la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, y la portavoz popular, Marga Prohens, y lo hizo de la mano de la dirigente del PP. "De aquí a mandar cerrar hoteles porque alojan a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo hay un paso", espetó Prohens a Armengol en referencia a la expulsión de policías y guardias civiles de varios hoteles de Cataluña por la presión de los vecinos.

Antes, la portavoz popular había afirmado que el Govern de Armengol era "cada vez más radical" y que "a quien osa poner en duda cosas o criticarlos les cierran la boca", les envían "una inspección" o "los tachan de neofascistas". La pregunta de Prohens a Armengol tenía poco que ver con el conflicto catalán. La portavoz popular pedía explicaciones a la presidenta porque el convenio de hostelería no hubiera sido consensuado con todas las patronales, pero la tensión por lo ocurrido el domingo pesó más.

Armengol, tras mostrar su sorpresa porque fuera la propia Prohens la que introdujera en el pleno este asunto, emplazó a la portavoz popular a pronunciarse. "¿No cree que lo del domingo es una vergüenza para esta democracia?", preguntó a la dirigente del PP. "Me hubiera gustado escucharles decir lo que todos vimos, que no es posible una carga policial desmesurada en Cataluña porque no nos lo podemos permitir, ni nosotros ni nadie", dijo la presidenta a la bancada popular. "Me gustaría oir la voz del PP balear, me gustaría que alzaran la voz en defensa de los trabajadores, de la libertad y de la democracia", concluyó Armengol.

Convenio



Así, el convenio colectivo para hostelería quedó en un segundo plano. Prohens sostuvo que los populares se "alegran" porque el acuerdo, que achacó a la mejora de la economía "fruto de las reformas de la pasada legislatura (con el Govern del PP)", pero criticó que no lo haya sido de todo el sector, algo de lo que culpó al conseller de Trabajo, Iago Negueruela.

Ante las críticas de Prohens por la falta de acuerdo con todo el sector, la jefa del Ejecutivo mostró su satisfacción porque 137.000 trabajadores de las islas se vayan a beneficiar en cuatro años de una subida de sueldo del 17%. Armengol acusó al PP de mostrar una "esquizofrenia preocupante", recordando que cuando se anunció el acuerdo para hostelería el líder de los populares de las islas, Biel Company, mostró su satisfacción y al día siguiente criticó la falta de consenso. La presidenta contrapuso las medidas del PP en el Govern y en el Gobierno central, como la reforma laboral, a las del Pacto. Poco antes, durante otra pregunta, había resaltado que siempre había defendido que "debía primar la redistribución de la riqueza, a diferencia de lo que pasaba en la pasada legislatura", con el Govern del popular José Ramón Bauzá. Añadió que hasta que el crecimiento económico "no llegue a todos, no será "un crecimiento justo".

Margaritas en los escaños



Antes del enfrentamiento entre Armengol y Prohens, se habían producido otros entre consellers y diputados del PP con Cataluña como argumento. El más tenso lo protagonizaron la consellera de Cultura, Fanny Tur, y la diputada popular Núria Riera, quien criticó la política de participación del Govern y acusó a la consellera de haber estado en los ultimos días "paseando para pedir legalidad y participación para otras comunidades" mientras no se la da a los ciudadanos de Balears.

Tur respondió con dureza a la diputada popular, a la que criticó que tuviera "la cara de preguntar" sobre participación ciudadana después de lo ocurrido en Cataluña. "Ustedes hacen de 'hooligans' aquí (en el Parlament) y en la calle, son unos 'hooligans' políticos", espetó la consellera a los diputados del PP a los que instó a "aprender a ser demócratas". Añadió que los populares "no dejan hablar ni votar, no dejan participar" y que el domingo "emplearon las porras en vez de las papeletas".

Tampoco el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, se resistió a reprochar al PP lo ocurrido en Cataluña cuando el popular Antoni Camps criticó su política con el mundo agrario recordando la manifestación de distintas entidades el pasado sábado. "Creo que hoy no es un buen día para que el PP hable de libertad y respeto a las personas", dijo a Camps.

Poco antes de comenzar el pleno, los diputados y miembros del Govern pertenecientes a Més llenaron la sala de plenos de margaritas blancas en solidaridad con Cataluña repartiéndolas entre los escaños, incluidos los del grupo popular cuyos miembros reaccionaron entre incomodas sonrisas y buen humor aparente o gestos de evidente contrariedad. Los escaños de los diputados de Més per Mallorca y Més per Menorca exhibieron además carteles representando a un policía en lo que, en su cuenta oficial de Twitter, Més definió como "represión policial típica de dictaduras",