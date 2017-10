Pilar Carbonell: "No voy a dimitir, siempre he actuado en el marco de la legalidad"

La directora general de Turismo, Pilar Carbonell, ha dejado claro esta mañana que no se plantea dimitir después de que las grabaciones de la policía de sus conversaciones con Bartomeu Sbert, director del Grupo Cursach, revelaran que se comprometió a acelerar la legalización de MegaPark, el complejo de ocio de la Platja de Palma.

"Siempre he actuado en el marco de la legalidad", ha dicho Carbonell quien sostiene que atendió a Sbert como lo hace con cualquier "ciudadano, sin distinciones" que quiera hablar con ella. "Si en lugar del teléfono de Sbert hubiera estado pinchado el mío o el de la Conselleria habría muchas más conversaciones (de ciudadanos) para pedir en qué punto estaban sus expedientes", ha afirmado.

Ha recordado que, a pesar de que aparece en el sumario del caso Cursach, el juez no la ha citado para declarar, "ni como imputada ni como testigo" y ha insistido en que si firmó el informe para la legalización de MegaPark fue porque le llegó avalado por dos informes técnicos. "Eran informes técnicos y yo me tengo que fiar de ellos, por lo que lo firmé", ha declarado a los medios de comunicación.

En la conversación grabada por la policía, la directora general de Turismo dice a Sbert claramente que firmará el informe. "Yo te lo firmaré de todas maneras antes de irme, eso seguro, porque el lunes yo ya me voy hacia Madrid (para ir a Fitur)", le dice al directivo del Grupo Cursach textualmente tal y como consta en la reproducción de la grabación que hoy publica DIARIO de MALLORCA. Esta conversación se produjo el 23 de diciembre de 2016 y el informe fue firmado el 4 de enero.

Carbonell ha insistido esta mañana en que "desde esta Conselleria y desde que yo ocupo este cargo (como directora general de Turismo) no he dado ningún trato de favor a nadie y siempre he actuado dentro del marco de la legalidad". Por ello ha dejado claro que en ningún momento se ha "planteado dimitir" ni el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, le ha pedido que abandone el cargo. Junto a ello, ha dicho que espera comparecer lo antes posible en el Parlament para dar todas las explicaciones que se le requieran por parte de los diputados.