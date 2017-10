Pilar Carbonell se comprometió a acelerar un informe para Cursach

La actual directora general de Turisme del Govern, Pilar Carbonell, se comprometió con Bartomeu Sbert, principal ejecutivo del grupo Cursach, a acelerar un expediente que el empresario precisaba para conseguir aumentar el aforo de su principal negocio de la Playa de Palma, el Megapark. Las conversaciones de Carbonell fueron grabadas por la Policía y estas charlas con Sbert están transcritas en el sumario de la trama del llamado Caso Cursach. Sbert mantiene conversaciones con Carbonell, primero a finales del año 2015 y después a principios del año siguiente, en plena investigación de este caso. El ejecutivo utiliza la influencia que parece que tiene con esta alto cargo del Govern para conseguir que concluya la tramitación de un informe que se tramita en Turismo y que precisa su firma, además de la de dos funcionarios de la conselleria. Un expediente que le urge conseguir porque el Govern está a punto de realizar un cambio de ley, que puede perjudicar sus intereses. En las conversación, Carbonell demuestre que en todo momento conoce de qué expediente le está hablando Sbert e incluso se muestra especialmente preocupada porque, debido a una serie de problemas burocráticos, se está retrasando más de lo esperado. Reconoce que ha hablado con Bernardí Seguí, el arquitecto jefe de la conselleria, que según sospecha el juez Penalva, hace un informe con el único objetivo de beneficiar los intereses de Cursach sobre el local del Megapark. Seguí es uno de los técnicos de Turisme que debe firmar el expediente y el problema es que el otro funcionario, responsable del área de ordenación, se encontraba de vacaciones, lo que suponía que la tramitación se iba a retrasar. "Yo te lo firmaré de todas maneras antes de irme, eso seguro, porque el lunes yo ya me voy ya hacia Madrid". La última conversación se prolonga durante casi seis minutos y Carbonell le explica los problemas que han surgido porque uno de los funcionarios está convencido. La directora general le indica que todavía no le han presentado dicho expediente a la firma y parece que desconoce dónde se encuentra. de hecho, reconoce que ha pedido a un funcionaria que le buscara un expediente y que tres trabajadores de la conselleria han colaborado para localizarlo. Carbonell intenta tranquilizar a Sbert ante este retraso, ya que el ejecutivo de Cursach está especialmente interesado en conseguir este trámite ante el cambio normativo que prepara el Govern. "Pero no te preocupes, no será retroactivo eh...así que no pases pena, te lo dije el otro día que no pases pena", le indica la directora general a su interlocutor.

Según el informe que ha presentado la Policía al juez Penalva, Sbert da cumplida información de los trámites que está gestionando con Pilar Carbonell.