La diputada Riera, sobre la polémica por su sueldo en agosto: "He perdido dinero"

El cambio de retribución de la diputada del PP Núria Riera, por el que percibió cerca de 3.000 euros en el mes de agosto, sin actividad parlamentaria, desvelado el domingo por este diario, se coló ayer en el debate en el Parlament. Podemos pidió a la diputada que dimitiera mientras el PSIB le emplazó a "devolver el dinero cobrado de más" con esta maniobra. Mientras, la parlamentaria se defendió: "He perdido dinero".

En declaraciones a este diario, la diputada popular justificó el cambio en un tema de "conciliación". "Por una cuestión personal", explicó Riera, pidió la excedencia -servicios especiales, en terminología funcionarial- en su puesto de trabajo y, ante ello, decidió solicitar el cambio de retribución en la cámara: "Es un derecho de los funcionarios. Lo consulté con el Parlament, dije que serían solo dos meses, y me dijeron que no habría problemas", relata Riera, quien, por otra parte, asegura que "si quieren cambiar ahora el sistema, no tengo ningún problema".

Riera manifestó su malestar en que se le acuse de haberse llevado dinero de más, cuando, explicó, habría ingresado más con su sueldo en la administración pública: "Estos meses he perdido dinero".

Cabe recordar que el Parlament permite cobrar por dietas a los diputados que compatibilizan su labor parlamentaria con otra actividad o un sueldo de cerca de 3.000 euros si se dedican en exclusiva. Riera, sujeta a las dietas, pasó a dedicación exclusiva los meses de agosto y septiembre. Si la exconsellera y diputada popular no hubiera pedido cambiar de retribución, con la excedencia y sin actividad parlamentaria, en agosto no habría cobrado del parlament.

Su sucesor al frente de Educación, el conseller Martí March, aprovechó ayer una pregunta de la parlamentaria para sacar el tema: "Bienvenida a la dedicación parcial después de una intensa actividad en agosto con dedicación exclusiva", arrancó el conseller, que acusó a Riera de "utilizar la legislación a su favor". "Debería ser más respetuoso con los diputados con dedicación parcial y con los que son funcionarios", le espetó Riera, quien, por su parte, acusó al conseller de "haberse subido el sueldo como funcionario de la universidad".

De hecho, el Partido Popular contraatacó cargando contra el conseller y contra la portavoz de Podemos, Laura Camargo, quien también llegó a pedir la dimisión de la parlamentaria del PP: "Quería un sobresueldo y parece que no se ha enterado de que en estas islas ya se han terminado las épocas de los sobres y los sobresueldos", le reprochó la podemita.



El PP cierra filas con su diputada

"La señora Camargo se debería preguntar si hay más diputados que están en la situación de Riera y se debería preocupar y ocupar de su propia condición de diputada", salió la portavoz del PP Marga Prohens en defensa de Riera. La portavoz popular se refirió a una iniciativa aprobada el pasado día 21 de septiembre con el objetivo, aseguró, "de dar un estatus especial a los docentes interinos que se dediquen a la actividad política". "Ahora, curiosamente la señora Camargo se encuentra en esa situación", señaló Prohens, apuntando que el Pacte habría tratado de beneficiar a la portavoz de Podemos con esta iniciativa.

En una línea similar, Prohens señaló también al conseller Martí March con una acusación que la propia Riera también replico al titular de Educación: "Él mismo se fabricó una modificación de un artículo de la Ley de Presupuestos para que pudiese cobrar más". En este caso, se refería a un cambio normativo para que los funcionarios de la universidad que acceden al Govern puedan mantener su antiguo sueldo si su salario previsto en el Ejecutivo es inferior, caso en el que estaba el conseller.

Desde el PP hablaron de otros casos de cambios en el sistema de retribución. Entre ellos, deslizaron el nombre del diputado menorquín de Més, Pep Castells. Sin embargo, en este caso, el diputado estuvo los dos primeros meses cobrando dietas y pasó a exclusiva al dejar su actividad de abogado.