Booking empieza a quitar los anuncios de los pisos de alquiler turístico sin licencia

La plataforma de oferta de viviendas y pisos de alquiler turístico Booking ha empezado a quitar de su web los anuncios de los apartamentos que aún no se han registrado en la conselleria de Turismo y no tienen la pertinente licencia (o que no se la han comunicado a la compañía).

La empresa ha enviado un mail a los propietarios de las viviendas que aún no les han hecho llegar el número de licencia, recordándoles que según la ley de alquiler turístico aprobado por el Govern en julio, este número debe aparecer en las páginas de los establecimientos correspondientes dentro de Booking.com.

"Con la modificación, el Gobierno de las Islas Baleares exige por ley que se muestren los números de licencia de los apartamentos y viviendas en las páginas de los establecimientos correspondientes dentro de Booking.com", indica la compañía en este correo electrónico: "A día de hoy no hemos recibido noticias por tu parte, y este número de inscripción en el citado registro o número DRIAT obligatorio no figura".

Por ello, "hemos procedido a cerrar tu establecimiento en Booking.com", concluye la plataforma, que deja la opción a que en cuanto se disponga de ese número de licencia se podrá "reabrir" el establecimiento incluyéndolo.