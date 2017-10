Armengol reclama un descuento del 75% en los vuelos con la península

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha insistido en la necesidad de que las conexiones aéreas entre Balears y la Península cuenten también con el 75% de descuento, como ya ocurre con los vuelos interislas.Armengol ha expresado su preocupación por la pérdida de conectividad que sufren ya las islas tras la crisis de varias aerolíneas, que el lunes se intensificó con la quiebra de Monarch.

La presidenta se ha referido a estos asuntos en respuesta en el pleno del Parlament al portavoz de Més per Menorca, Nel Martí, que ha criticado que el Gobierno haya vetado la iniciativa balear para implantar la tarifa máxima entre los vuelos interislas. Martí ha destacado la importancia de este asunto, tras la pérdida de un 30% de la conectividad en Menorca, con la retirada de varias aerolíneas y la crisis de Ryanair. El diputado menorquín ha afirmado que no se puede aceptar el argumento presupuestario para tirar abajo una iniciativa aprobada por unanimidad por el Parlament balear en dos ocasiones, cuando el Gobierno realiza grandes inversiones ferroviarias y gasta 3.600 millones de euros en la compra de 24 aviones F35.

La presidenta ha mostrado su empatía con lo expresado por Martí y ha criticado que el Gobierno del PP "se ha caracterizado por legislar y decidir en contra de los intereses" de Balears, y que los partidos de oposición digan una cosa aquí y en Madrid otra, por lo que los ha acusado de "hipocresía". Ante ello, ha dicho, es importante un compromiso político y ciudadano por parte de todos los partidos con representación en el Congreso. Ha defendido además las mejoras que propone el Régimen Especial para Balears, que se negocia con el Govern en encuentros que continuarán la segunda quincena de octubre, que incluyen entre otras la propuestas que los vuelos con la Península tengan también el 75% de descuento.

Contactos sobre Monarch



Por otro lado, la conselleria de Territorio y Movilidad, mediante la Dirección General de Puertos y Aeropuertos, se reunirá con distintas compañías aéreas con el fin de instarlas a cubrir las rutas con Balears que hasta ahora explotaba el grupo de compañías aéreas Monarch, declarado en quiebra.

La Dirección General también está recogiendo información para determinar los vuelos y los pasajeros afectados que ya habían adquirido sus derechos a volar con el grupo de compañías aéreas británicas que integra Monarch Airlines, Monarch Holidays Ltd, Firts Aviation Ltd, Avro Ltd. y Somewhere2stay Ltd.

La prioridad de la Conselleria, a la hora de reunirse con las diferentes aerolíneas, es encontrar vuelos alternativos para cubrir los trayectos y las frecuencias que el grupo Monarch ha dejado de operar, de manera que, especialmente durante la temporada media y baja, las islas no pierdan conexiones en ninguno de los tres aeropuertos.

Una primera aproximación indica que, en número de pasajeros, el aeropuerto más afectado es el de Maó, donde Monarch ha operado en 2017 hasta 708 vuelos, con 116.429 pasajeros (un 4,60% del total); mientras que en Palma ha transportado a 318.962 pasajeros (un 1,62 % del total), en 1.842 vuelos.