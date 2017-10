El Parlament busca cómo evitar "triquiñuelas" con el sueldo tras el caso de Riera

La diputada del PP y exconsellera de Educación Núria Riera ingresó 3.000 euros en un mes sin actividad en el Parlament cuando se da la circunstancia de que es una de las parlamentarias que cobran dietas por asistencia. La maniobra, de la que informó el domingo este diario, fue posible ya que la parlamentaria aprovechó una excedencia laboral para solicitar durante el mes de agosto cobrar por dedicación exclusiva. Ahora, el Parlament ya estudia la fórmula para evitar la "triquiñuela", según la definió la portavoz de Més, Bel Busquets, y mañana la Mesa de la cámara tiene previsto votar un cambio con las retribuciones.

Los diputados del Parlament pueden cobrar dedicación exclusiva, si no tienen otra actividad laboral, o una dieta globalizada, si compatibilizan su trabajo parlamentario con otra actividad. En el primer caso, el sueldo ronda los 3.000 euros mensuales, mientras que en el segundo varía según la actividad parlamentaria. La diputada y exconsellera Núria Riera está entre los que compatibilizan su labor de diputada con su empleo de funcionaria y, por ello, cobra dietas por dedicación parcial.

Este diario informó en su contra del domingo de que Riera aprovechó una excedencia laboral para solicitar cobrar sueldo por dedicación exclusiva y no dietas durante el mes de agosto, sin actividad parlamentaria, y el mes de septiembre. Una maniobra que le permitió percibir más de lo que hubiera ingresado si hubiera mantenido la dedicación parcial y que fue criticada ayer por todos los partidos salvo el Partido Popular.



El PP: "Es lícito y legal"

Desde el PP, su portavoz, Marga Prohens, defendió que "los diputados son libres y dentro del marco del Parlament pueden elegir su retribución. Entiendo que lo que ha hecho la señora Riera es lícito y legal y no hay ninguna polémica". Sin embargo, el resto de formaciones, las tres del Pacte y Ciudadanos, pusieron en duda la maniobra de la diputada Riera.

"Por ética política nosotros no haríamos eso", valoró la diputada de Ciudadanos, Olga Ballester. "Seguramente se puede hacer legalmente, pero no lo consideramos ético", lo rechazó la parlamentaria. En la misma línea apuntó el todavía secretario general de Podemos, Alberto Jarabo, que defendió que "un político no puede aprovecharse de los agujeros que haya en el reglamento". "Y si existe ese agujero, hay que modificar el reglamento cuanto antes mejor", defendió Jarabo. Precisamente, según explicó la portavoz de Més, Bel Busquets, "nos consta que la Mesa del Parlament se reunirá para abordar esta situación y poner un tiempo mínimo al sistema de retribución y evitar esta triquiñuela". "Una cosa es hacer uso y otra abuso del reglamento", coincidió el portavoz del PSIB, Andreu Alcover, que también apuntó que la mesa "está hablando de esta posibilidad [una modificación en el sistema de retribuciones]".



Cambio en el sistema

Según confirmaron fuentes del Parlament, la propuesta de modificar el sistema de retribuciones podría ir a la reunión de la Mesa de mañana y planteará que un diputado sólo pueda cambiar su régimen cada seis meses -de septiembre a enero y de febrero a agosto- coincidiendo con cada periodo de sesiones. El objetivo, explican, "evitar que se cambie a conveniencia", como ha ocurrido en el caso de la diputada Riera.

La Mesa está integrada por dos miembros del PP y uno de cada partido del Pacto, entre ellos el presidente del Parlament, Baltasar Picornell. Las conversaciones para esta modificación contarían, en principio, con el acuerdo de todos los miembros, pero, de lo contrario, si el PP se opusiera, contarían con los apoyos suficientes.