Carbonell llamó a Sbert para acelerar la legalización del MegaPark

Pilar Carbonell, directora general de Turismo en la conselleria que dirige Més per Mallorca, llamó personalmente al directivo del Grupo Cursach Bartolomé Sbert, detenido en la presunta trama corrupta de la Policía Local de Palma, para comunicarle que "recuperaría el informe para firmarlo", y así regularizar uno de sus negocios. Así lo relata el juez Penalva en su auto, al referirse a los altos tentáculos del Grupo Cursach en la administración.

La llamada de Carbonell a Sbert se refiere al informe para poder legalizar las instalaciones del MegaPark de Calvià. Sbert y su equipo tejen presuntamente una estrategia para conseguir legalizar el complejo de ocio ante las reticencias del ayuntamiento de Calvià y buscan el apoyo en la conselleria de Turismo para obtener su objetivo. Carbonell firmó finalmente el informe una semana después de hablar con Sbert por Teléfono. Además de la directora general, según el auto judicial, el Grupo Cursach también utilizó la influencia del Jefe del Servicio Técnico de la misma dirección general de Turismo, Bernardino Seguí, quien se preocupó "personalmente de reunir la documentación necesaria para legalizar las instalaciones de MegaPark y emitió un informe expresamente para facilitar el trámite de legalización".

El juez Penalva califica de "extremadamente llamativa la preocupación para que la documentación llegara lo más rápidamente posible a la dirección general de Turismo". De igual modo, el auto judicial pone en contradicción "la extraordinaria celeridad con la que Bernardino Seguí realiza dicho informe y el enorme interés de Pilar Carbonell para darle el visto bueno".

El auto recoge conversaciones telefónicas donde Bartolomé Sbert reconoce que todavía no tiene licencia para poder abrir el complejo MegaPark. No obstante, muestra su total despreocupación porque "no vamos a tener problemas para su legalización" gracias al informe de la dirección general de Turismo que firmó la propia Pilar Carbonell.

Sbert y Carbonell hablaron el día 23 de diciembre de 2016 y el informe fue firmado el 4 de enero, en plenas fiestas de Navidad.