Armengol y Prohens se enzarzan en el Parlament por el conflicto catalán

El conflicto catalán está marcando esta mañana el pleno del Parlament, en especial en el turno de preguntas al Govern en el que, sistemáticamente, se ha introducido la violencia policial que caracterizó la jornada del domingo. El colofón ha llegado con el cara a cara entre la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, y la portavoz popular, Marga Prohens, y lo ha hecho de la mano de la dirigente del PP. "De aquí a mandar cerrar hoteles porque alojan a Fuerzas y Cuerpos de seguridad sólo hay un paso", ha espetado Prohens a Armengol tras afirmar que el Ejecutivo balear era "cada vez más radical" y que "a quien osa poner en duda cosas o criticarlos les cierran la boca".

La pregunta de Prohens a Armengol tenía poco que ver con el conflicto catalán. La portavoz popular pedía explicaciones a la presidenta porque el convenio de hostelería no hubiera sido consensuado con todas las patronales, pero la tensión por lo ocurrido el domingo ha pesado más. Armengol, tras mostrar su sorpresa porque haya sido la propia Prohens la que introdujera en el pleno este asunto, le ha emplazado a pronunciarse. "¿No cree que lo del domingo es una vergüenza para esta democracia? Me gustaría oir la voz del PP balear, me gustaría que alzaran la voz en defensa de la democracia", ha emplazado Armengol a la bancada popular.

Poco antes de comenzar el pleno, los diputados y miembros del Govern pertenecientes a Més han llenado la sala de plenos de margaritas blancas en solidaridad con Cataluña, repartiéndolas entre los escaños, incluidos los del grupo popular cuyos miembros han reaccionado entre incomodas sonrisas y buen humor aparente o gestos de evidente contrariedad. Los escaños de los diputados de Més per Mallorca y Més per Menorca muestran además carteles representando a un policía en lo que, en su cuenta oficial de Twitter, Més ha definido como "represión policial típica de dictaduras".

Al acabar el turno de preguntas, los diputados y conselers de Més han posado junto a la puerta del Parlament formando la palabra "democracia" con grandes letras blancas.