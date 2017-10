Albert Rivera retira 'in extremis' el debate catalán del pleno de hoy

El Parlament iba a debatir y votar hoy una proposición para expresar el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. Sin embargo, finalmente, la iniciativa no se debatirá. La cúpula nacional de Ciudadanos, partido que había presentado el texto, decidió ayer sacarla "in extremis" del pleno.

La iniciativa era la misma que se aprobó en Andalucía y Extremadura y que se rechazó en el Congreso de los Diputados. Además del apoyo a "los funcionarios del Estado que garantizan la seguridad, los derechos y libertades de los ciudadanos", el texto contemplaba "el apoyo al Estado de Derecho" así como al Gobierno o al Constitucional.

La iniciativa, que no iba a salir adelante y a la que el PSIB había anunciado una enmienda de sustitución, fue retirada después de ser presentada en rueda de prensa ayer por la mañana por la diputada Olga Ballester. La ejecutiva nacional de Ciudadanos liderada por Albert Rivera decidió, horas antes de que el propio Rivera se reuniera con el presidente Mariano Rajoy, echar atrás la iniciativa en todos los parlamentos en los que se iba a debatir, empezando por el de Balears. Según el portavoz de la formación en las islas, Xavier Pericay, la razón de este cambio es que "después del domingo ya estamos en otro punto. No tiene sentido estar debatiendo sobre una cosa que ya ha pasado", justificó el portavoz del partido.

Con esta decisión, la situación del domingo en Cataluña no entrará hoy en el Parlament. Al menos, no está entre ninguno de los puntos del orden del día.

No obstante, el debate sobre Cataluña ya se vivió ayer en las ruedas de prensa de los partidos, que ya abordaron el escenario de una posible declaración unilateral de independencia en el Parlament de la Generalitat.

Podemos pide evitar el 155



La portavoz de Podemos en el Parlament, Laura Camargo, ubicó en el momento en que PP y Ciudadanos planteen aplicar el artículo 155 de la Constitución que suspendería la autonomía de Cataluña "la encrucijada para el PSOE". "Si se aprobara la aplicación del 155 se dinamitarían todos los puentes", planteó la podemita. Jarabo, que vio "inevitable" que acabe teniendo lugar la declaración unilateral de independencia, emplazó por ello a la presidenta del Govern, Francina Armengol a que "desde su capacidad de convicción" disuada al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de apoyar el 155.

El portavoz del PSIB, Andreu Alcover, confesó que "sería un fracaso" recurrir a esta medida, pero explicó "desconocer" qué hará el PSOE: "Tengo mis dudas", apuntó. En cualquier caso, apuntó que los socialistas de Balears no tienen todavía una postura sobre este asunto: "No lo hemos hablado y no quiero que tomen mi opinión personal".

Lo que sí dejó claro Alcover es que para el PSIB "el referéndum no es válido y no puede servir de excusa para una declaración unilateral de independencia".

Quien no se pronunció ayer fue el Pi, que no ofreció la habitual rueda de prensa previa al pleno. Cabe recordar que hace dos semanas los regionalistas votaron divididos por Cataluña.