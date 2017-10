Podemos pide a Armengol que medie para que el PSOE no apoye el 155

Los portavoces de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo y Laura Camargo, ven "inevitable" que Cataluña apruebe la declaración unilateral de independencia y piden a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que medie para evitar que, en ese escenario, el PSOE apoye la aplicación del artículo 155 de Cataluña y la suspensión de su autonomía. Camargo ha señalado que eso supondría "volar todos los puentes" para el diálogo y Jarabo ha instado a la presidenta del Govern para que desde "su capacidad de convicción" persuada de ello al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Desde el PSIB, su portavoz Andreu Alcover ha coincidido en que aplicar el artículo 155 supondría "un fracaso". "Pero no sé qué hará el PSOE, tengo mis dudas", ha confesado. Sobre la posibilidad de que el PSIB inste a Sánchez a que, llegado el caso, no vote a favor de esa medida, Alcover ha explicado que el PSIB no tiene todavía una postura al respecto.

Desde Podemos han aplaudido que el PSIB haya sido "más contundente" que el PSOE sobre la actuación policial en Cataluña, mientras que Més ha evitado criticar a sus socios de Govern pero no se ha sumado al aplauso de la formación morada. "Creo que ahora mismo hay un debate interno dentro del Partido Socialista", ha zanjado la portavoz econacionalista, Bel Busquets.