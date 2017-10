El Govern censura a Rajoy por las cargas policiales el 1-O

A raíz de las violentas imágenes de desalojos de los colegios electorales de Catalunya por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, el Govern balear emitió a media tarde de ayer un comunicado en el que manifestó "su preocupación y desacuerdo por la actuación del Gobierno de España en la gestión de la situación en Cataluña" y reclamó "que actúe con responsabilidad".



"Ante los hechos que se están produciendo desde primera hora de la mañana, insistimos una vez más que el diálogo es la única forma de buscar una resolución al conflicto. Sin diálogo, comprensión ni proporcionalidad no habrá solución. La política es la única vía y los gobiernos deben ser conscientes de la importancia de cada una de sus decisiones", rezaba el texto.



"El mensaje que se envía hoy (por ayer) a la comunidad internacional daña la imagen de nuestra democracia. Las dinámicas violentas y situaciones de conflicto profundizan en una fractura social y no ayudan a resolver un problema complejo en que la ciudadanía no se puede ver afectada por falta de responsabilidad política", concluía el comunicado.



Antes de este pronunciamiento oficial, la presidenta Francina Armengol aseguró a través de su cuenta personal de Twitter que "el uso de la fuerza no resolverá el conflicto", aludiendo a la actuación policial para impedir la celebración del referéndum en Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional. "Profunda tristeza viendo lo que pasa en Cataluña. El uso de la fuerza no resolverá el conflicto. Así no, diálogo y democracia, única vía", escribió Armengol.





Ensenyat: "Rajoy debe dimitir"

Traspasadas las líneas rojas

El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela , recordó que "hoy más que nunca, hay que hablar e intentar encontrar unaa un problema político", por lo que aseguró que "no caben actuaciones como las que hemos visto hoy (por ayer) de las fuerzas y cuerpos defrente las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía", ya que "sólo consiguen dividir y polarizar aún más nuestra sociedad". Negueruela insistió en que "mañana tienen que cambiar todos los interlocutores", ya que "se necesitan personas valientes que estén a la altura de la situación que vivimos y Rajoy no ha demostrado nunca esta valentía".En este sentido, Negueruela afirmó que "Rajoy ha demostrado que estápara encontrar una salida política a este conflicto", recordando que "ha tenido mucho tiempo para hacerlo, pero no ha querido, ha preferido dar unacomo hemos visto hoy (por ayer)".El presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, también reclamó la dimisión del presidente del Gobierno central , Mariano Rajoy, a través de su cuenta de Facebook. "Lacontra la ciudadanía que pide votar es. Rajoy tiene que dimitir", expresó Ensenyat.Elconsideró que "el uso de la violencia contra ciudadanos movilizados pacíficamente supone traspasar todas las líneas rojas y aquel que lo ha ordenado queda invalidado para formar parte de laque la ciudadanía demanda".En esta línea,exigió la dimisión "inmediata" de Mariano Rajoy, por "su decisión de sacar la policía a reprimir la ciudadanía" en Cataluña, lo que calificó de "totalmente contrario a lo que debería hacer un presidente de una democracia".Para los, "se ha hecho más que evidente ladel presidente de España, Mariano Rajoy de dar una respuesta democrática a una", recalca en un comunicado la coalición, que incide en que " la imagen de personas heridas por el simple hecho de querer votar es propia de una dictadura".La formación exigió al PSOE "que se desmarque deldel Estado y del bloque antidemocrático PP-Cs".Finalmente, hizo un "llamamiento a la Unión Europea y la comunidad internacional a intervenir ante la vulneración de derechos y libertades básicas en Cataluña y España".también reclamó la dimisión de Mariano Rajoy y de todo su equipo de gobierno por "la irresponsabilidad de este gobierno represivo contra una clara mayoría de la sociedad civil catalana".El secretario general de, también lamentó "las imágenes dantescas y de vergüenza en Cataluña con la actuación inepta de su Gobierno", en alusión a la represión policial que ha dejado decenas de heridos. En opinión de Jarabo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado de "serpara pactar una solución que debe ser política en Cataluña". Por las mismas razones, Podemos Balears reclamó la dimisión del jefe del Ejecutivo español.La candidata a la secretaría general en las islas,, rechazó el uso "desproporcionado y" y expresó su solidaridad con el pueblo catalán . Camargo concluyó resaltando que las imágenes de ayer en Cataluña "serán muy perjudiciales para poder demostrar que tenemos una democracia".exigió la dimisión inmediata tanto de Rajoy como del delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y la convocatoria anticipada de elecciones. El sindicatotambién expresó su rechazo al "ejercicio de la violencia, venga de donde venga"y su "compromiso con los valores de paz, libertad y democracia", en relación a la actuación policial para impedir la celebración del referéndum en Cataluña.Lase sumó a la larga lista de condenas por la actuación del Gobierno ayer en Catalunya y reclamó que "se inicie un verdadero proceso de diálogo que permita al pueblo catalán expresar democráticamente su voluntad.Para caldear más el ambiente, mañana el Parlament debatirá una proposición no de ley presentada por Ciudadanos, en la que pide que la Cámara manifieste su apoyo al Gobierno,, poder judicial y autoridades públicas en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña.