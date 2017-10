Un mallorquín, herido por disparo de pelota de goma en Barcelona

El mallorquín David Pujol ha sido herido en la pierna por un disparo de pelota de goma esta mañana en Barcelona. "Un escarnio brutal", así define la carga policial que ha sufrido en la calle Cerdenya y que con casi total seguridad denunciará "sobre todo porque las pelotas de goma están prohibidas", afirma. Tras ser curado en el Hospital de l'Esperança, Pujol ha regresado a otro colegio electoral donde se vive un "ambiente festivo".

Este profesor de 37 años reside en Palma pero ha querido dar apoyo al referéndum catalán "porque esta puede ser nuestra lucha, la lucha por la democracia", comenta desde Barcelona, donde esta mañana ha vivido dos cargas policiales, primero en la escuela Ramon Llull, donde dice que han sido "agarrados de mala manera" por la Policía Nacional, y después, y la "más grave", en la calle Cerdenya.

El disparo de la pelota de goma, declarada ilegal por el Parlament de Cataluña en 2014, le ha impactado en la pierna, a la altura del gemelo, cuando Pujol y más personas huían de los policías. Justo antes del impacto, otro hombre había recibido un disparo también de pelota de goma en la cara, explica el mallorquín. Mientras un grupo socorría al herido, Pujol ha oído un ruido muy fuerte y ha sentido un dolor en su pierna izquierda.

"Los bomberos han sido los primeros que me han atendido y después ya me han llevado a un hospital donde me han curado", comenta el mallorquín. Inmediatamente después, ha vuelto a un colegio electoral a dar su apoyo al referéndum, "muy contento" por participar en esta jornada.

David Pujol ha pasado el informe médico al colectivo Alerta Solidària que valora la interposición de una denuncia contra la Policía Nacional.