Armengol: "El uso de la fuerza no resolverá el conflicto"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expresado a través de su cuenta de twitter que "el uso de la fuerza no resolverá el conflicto" en Cataluña.



Asimismo, Armengol ha apostado por el "diálogo" y la "democracia" como "única vía".



Además, ha compartido su "profunda tristeza" tras ver las distintas cargas policiales que se están llevando a cabo en Cataluña este domingo en motivo del referéndum.





Profunda tristesa veient el que passa a Catalunya. L'ús de la força no resoldrà el conflicte. Així no. Diàleg i democràcia, única via.