Masiva marcha prorreferéndum en Palma: "Votarem, oé, oé, oé!"

"Democràcia!", "Deixar votar el poble català!" o "Votarem, oé, oé, oé!". Estas fueron algunas de las consignas que ayer corearon las 3.500 personas que marcharon por las calles de Palma en defensa del referéndum catalán. Bajo el lema Per la democràcia, los manifestantes iniciaron un recorrido desde la Plaza España hasta el Borne que transcurrió en un ambiente festivo -sobre todo en los grupos de las más jóvenes- y pacífico, pero en el que hubo lugar para la reivindicación. Denunciaron los ataques a las libertades que se producen en Cataluña, así como "la suspensión de facto de la autonomía".

La marcha arrancó con veinte minutos de retraso desde la Plaza de España, donde se congregaron menos de un millar de personas, y fue sumando seguidores de todas las edades durante el recorrido, que fue animado en todo momento al son de fabiols y xeremies. En el Borne se hizo masiva. "Os dan más miedo las urnas que las armas", clamaban los participantes en la movilización, organizada por Coordinadora d'Entitats per la Democràcia. Ondeando banderas republicanas y senyeres, una gran pancarta con la palabra ´Democràcia´, encabezaba el desfile.

European don´t ignore what happens, this is not democracy; Stop repressió, amenaces, persecució i censura, rezaban algunas de las pancartas que portaban los manifestantes. Asimismo, se corearon otros lemas como "las calles serán siempre nuestras", "viva tierra libre" o "votaremos". Y junto a los lemas, las canciones. Una vez más, los manifestantes volvieron a entonar ese himno a la libertad que es s´Estaca de Lluís Llach, si bien en esta ocasión se arrancaron también con No ens fareu callar, de Toni Roig (Al-Mayurqa)



"Atropello de los derechos"

Dentro de uno de los grupos que enarbolaban banderas tricolores se hallaba Pedro Ramírez, quien explicó que se había unido a la protesta para "reivindicar los valores democráticos" y mostrar su solidaridad con Cataluña ante "el atropello de los derechos del pueblo catalán por parte el Estado español".

Por su parte, el conseller insular electo de Més, Lluís Apesteguia, también presente en la marcha, denunció la gestión que en los últimos seis años ha hecho el Gobierno del conflicto catalán, y fue aún más crítico con la "actitud represiva" puesta en marcha en las últimas semanas que incluso "ha llegado a Mallorca".

Al llegar al paseo del Borne, una miembro de la Coordinadora leyó un manifiesto en el que denunciaron los ataques a las libertades que se están produciendo en Cataluña.

Desde la organización criticaron que el Gobierno haya suspendido "parcialmente" la autonomía de Cataluña con "total arbitrariedad y sin ninguna ley o sentencia que lo avale", manifestaron. Además, la Coordinadora quiso mostrar su compromiso "absoluto" con la democracia, las libertades y los derechos civiles. "Rechazamos y denunciamos los ataques que ahora mismo se padecen en Cataluña", proclamó.

Por su parte, Més per Mallorca participó "activamente" en la manifestación, a la que se sumaron los coordinadores David Abril y Bel Busquets, así como diferentes miembros de la ejecutiva: Miquel Gallardo, Antoni Reus o Margalida Capellà, además de Apesteguia. Por parte de Podemos, se pudo ver a su líder Alberto Jarabo, el vicepresidente del Consell, Jesús Jurado, o la candidata a liderar la formación, Mae de la Concha.