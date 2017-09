Turismo Presentan los nuevos 'spots' para promocionar las islas en invierno

La gala de la Nit del Turisme celebrada el pasado miércoles en el Palacio de Congresos acogió la presentación de anuncios para promocionar el turismo en Balears durante el invierno bajo el lema 'Better in Winter'. Los spots, creados por la UTE Illa de Publicitat-Zenithbr y producidos por Singular Audiovisual, toman como inspiración una frase de la película 'Blade Runner': "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais?". Acto seguido, se suceden imágenes de lugares y momentos que pueden disfrutarse en las islas más allá de la temporada de verano, como ses Fonts Ufanes o el Vuit de la Seu.