Miles de personas se manifiestan en Palma para apoyar el referéndum catalán

Más de 3.000 personas se han manifestado en Palma en defensa del derecho a decidir de los ciudadanos catalanes, la democracia y la libertad de expresión. En el acto, que ha comenzado en la Plaza de España y ha culminado en el Born, han denunciado las ataques a las libertades que se producen en Cataluña así como "la suspensión de facto de la autonomía", en la línea de lo expresado por el Govern de la Generalitat.

La presidenta del Sindicat Alternativa, Norma Tolosa, ha declarado minutos antes de dar comienzo la manifestación que se han quedado "sin libertad de expresión" y que "una serie de derechos se están vulnerando".

Por su parte, el regidor de Podemos, Aligi Molina, ha expresado que "es un momento clave para defender la democracia sobretodo ante los ataques de los derechos civiles y democráticos que estamos viendo no solo en Cataluña, sino en otras partes del Estado".

Además, ha añadido que "hace mucho que la cuestión no trata independencia sí-independencia no, sino que pasó a una segunda fase que fue democracia sí-democracia no, y parece ser que a veces es fascismo sí-fascismo no".

Molina ha destacado que "no podemos pasar a una democracia avanzada", motivo por el que la tienen que defender "en la calle".

Durante el recorrido, los asistentes han coreado lemas como "las calles serán siempre nuestras", "viva tierra libre", "votaremos" o "democracia".

Al llegar al paseo del Born, una miembro de la Coordinadora ha leído el manifiesto en el que se denuncia los ataques a las libertades que se están produciendo en Cataluña.

Desde la organización han denunciado que el Gobierno central haya suspendido "parcialmente" la autonomía de Cataluña con "total arbitrariedad y sin ninguna ley o sentencia que lo avale", ha manifestado.

Convocada por la Coordinadora d'Entitats per la Democràcia, la manifestación ha contado con el apoyo de partidos políticos como Més y Podemos y asociaciones ecologistas como el Gob, entre otras. Muchos altos cargos del partido ecosoberanista han anunciado su presencia en el acto, como David Abril, Bel Busquets, Lluís Apesteguía, Miquel Gallardo, Antonio Reus o Margalida Capellà. La marcha ha recorrido las calles que separan la Plaza de España y la Delegación del Gobierno, en la plaza Constitució.