El Sindicato Médico exige a los políticos que digan qué nivel de catalán tienen

"Pediremos que todos los diputados del Parlament, los consellers y los directores generales revelen qué nivel de catalán tienen porque queremos saber qué adn tienen", reclamó ayer el presidente del Sindicato Médico (Simebal), Miguel Lázaro.

De esta manera, el líder sindical expresaba su malestar con el borrador del decreto que se les presentó el pasado martes en comisión técnica de mesa sectorial. Un documento que, como se recordará, establece que el conocimiento del catalán es un requisito para trabajar en el Servei de Salut para todos sus empleados, médicos y enfermeras incluidos. Tan solo en aquellas convocatorias en las que se presenten menos candidatos de las plazas ofertadas se eximirá de la presentación de la titulación idiomática.

Desde UGT, su responsable Miguel Ángel Romero matizó que "en estos momentos no estamos en el escenario de si el conocimiento del catalán debe ser un mérito o un requisito para trabajar en el IB-Salut. Existe una ley que establece desde el año 2016 que debe ser un requisito. Por tanto, hay que intentar hacerlo de la manera más razonable para todos. Y que se facilite al máximo el cumplimiento de este requisito".

El líder ugetista interpretó que en estos momentos todas las sensibilidades y opiniones son válidas. Desde las de los trabajadores que se han preocupado por adquirir el nivel de catalán exigido para poder presentarse a las oposiciones y que ahora podrán hacerlo con una menor competencia, hasta las de aquellos empleados a los que se les impedirá hacerlo por no tener el titulo idiomático pese a llevar trabajando en algunos casos más de diez años en esta comunidad con contratos temporales o interinos.

Lo que sí criticó Romero es que el IB-Salut les presentara el borrador el pasado martes y les haya citado para aprobarlo mañana viernes adelantándoles que no admitirá cambios en el documento. "Por ello, pasado mañana (por el viernes) como mínimo nos abstendremos. Y no descartamos votar en contra si no nos dejan aportar nada", adelantó su intención de voto.

Impugnaciones personales



Por su parte, el presidente del simebal, más que un recurso presentado por los servicios jurídicos del sindicato, auguró una "oleada" de impugnaciones personales de facultativos que carecen de la titulación de catalán pese a llevar años trabajando aquí cuando no se les permita presentarse a las próximas oposiciones.

También denunció que a los médicos interinos que en estos momentos están cobrando el complemento de la carrera profesional, aunque sea parcialmente, se les bajará de nivel y se les exigirá la devolución del dinero ya cobrado si no se presentan a las oposiciones. Al menos, dijo, eso es lo que firmaron en los acuerdos para percibir estos complementos.