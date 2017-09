Armengol, a Escarrer: "El Palacio lo han pagado los ciudadanos"

El rifirrafe entre el Govern y el presidente de Meliá a cuenta de la ecotasa vivió ayer un nuevo capítulo. El Ejecutivo volvió a defender las bondades de este impuesto "para redistribuir la riqueza que genera el turismo", mientras que el grupo hotelero rechazó "cualquier amenaza" por la censura de Gabriel Escarrer al tributo.

La presidenta Francina Armengol, recordó anoche al hotelero que tanto afea el impuesto turístico, que la infraestructura de la que es adjudicataria su cadena ha sido levantada a golpe de política fiscal. "Los cien millones del Palacio de Congresos los han pagado los ciudadanos de esta isla", disparó Armengol, que volvió a incidir en que la tasa sobre estancias turísticas ayuda a "repartir las ganancias que genera el turismo".

Las críticas de Escarrer al impuesto turístico han creado un fuerte malestar en el Govern, que considera que el grupo utilizó la inauguración del Palacio para ridiculizarles, menospreciando su papel en el proyecto.

Durante su discurso en el acto de entrega de los Premios del Turismo 2017, celebrado precisamente en el Palacio de Congresos, la jefa del Ejecutivo señaló que el impuesto de turismo sostenible es una de las medidas que debe tomar la Administración cuando la distribución de la riqueza que genera la primera industria de las islas "no se produce como es debido", de modo que "no se repartan solo las incomodidades que genera" el turismo.

Armengol expuso un "nuevo paradigma turístico" en el que no solo unos pocos se beneficien del turismo, sino que este se convierta "en motor de progreso social". En este nuevo modelo, según la presidenta, la prosperidad "se tiene que reflejar claramente en los sueldos y en la calidad del empleo que genera". "Este nuevo modelo se presenta como un círculo en el que los ciudadanos están al principio y al final, ya que de ellos parte el esfuerzo y el talento y a ellos debe llegar el beneficio de lo que genera el turismo", proclamó.



"Libertad de expresión"

Las palabras de la presidenta llegaron pocas horas después de que el grupo Escarrer se mantuviera firme en su defensa de sus críticas al Ejecutivo. Meliá Hotels International defendió por la mañana en un comunicado la "libertad de expresión" de Escarrer ante sus críticas a la ecotasa realizadas en la inauguración del Palacio de Congresos. Por ello, el grupo rechazó "cualquier presión o amenaza" que contra esa misma libertad se formule desde cualquier ámbito; "más aún cuando se trata de manifestaciones de la sociedad civil frente a las políticas públicas", subrayó.

"Las manifestaciones fueron realizadas desde el más puro ejercicio de la libre expresión de quien, por su dilatada experiencia, es gran conocedor de la política turística", señaló el grupo hotelero, quien justificó que dichas declaraciones fueron realizadas "con absoluta corrección desde su condición de empresario y personalidad reconocida internacionalmente en materia turística". Abundó en que su intervención se efectuó "con idéntica libertad y moderación a la empleada por los restantes intervinientes".

Asimismo, la empresa expresó su "máximo respeto" al sketch protagonizado por Agustín ´El Casta´, "cuyo estilo, libertad de expresión, y sensibilidad, son conocidos y apreciados por los ciudadanos de las islas".

En defensa de Escarrer salió también la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), que manifestó su apoyo al presidente de Meliá,y mostró su "rechazo e indignación" ante lo que tachó de "amenazas por parte de los partidos de la izquierda a la familia Escarrer".

En un comunicado, la FEHM hizo un alegato en favor del discurso de Escarrer y resaltó que su intervención "no hizo más que reafirmar el posicionamiento sectorial en relación al Impuesto Turístico". En este sentido, recordaron que es la misma postura que ha mantenido la FEHM como lobby empresarial desde que se puso en marcha el impuesto. Por todo ello, la FEHM expresó su "más profundo respeto" por "la libertad de expresión" de Escarrer, que "ejerció su derecho a pronunciarse en el transcurso de la celebración de un acto público". Asimismo, se sumó al respaldo del empresario la Asociación de Cadenas Hoteleras (ACH).

A esta defensa del hotelero se sumó también el PP. Su portavoz parlamentaria, Marga Prohens, acusó al Pacto de actuar "contra la libertad de expresión de los individuos" por la decisión de Més de reactivar una proposición no de Ley en el Parlament para que la Cámara se pronuncie contra la "participación en paraísos fiscales" de la familia Escarrer e inste a la Agencia Tributaria estatal a que "acredite" si la declaración por la que la "familia" hotelera se acogió a la amnistía fiscal se realizó de "forma veraz y completa".

Para Prohens, los partidos del Pacto "están cruzando líneas rojas", a la vez que criticó que mientras afirman que "en España no hay libertad de expresión" por las medidas contra el referéndum en Cataluña, utilizan en la Cámara balear "un instrumento político parlamentario para perseguir a un particular por unas declaraciones en un acto que organizaba su grupo empresarial y que no han gustado" al Govern y a los partidos del Pacto.