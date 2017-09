El PP acusa al Pacto de ir "contra la libertad de expresión" por la iniciativa en el Parlament contra Escarrer

La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, ha acusado al Pacto de actuar "contra la libertad de expresión de los individuos" por la decisión de Més de reactivar una proposición no de Ley en el Parlament para que la Cámara se pronuncie contra la "participación en paraísos fiscales" de la familia Escarrer e inste a la Agencia Tributaria estatal a que "acredite" si la declaración por la que la "familia" hotelera se acogió a la anmistía fiscal se realizó de "forma veraz y completa".

Esta fue la respuesta que anunció el martes Més, con el apoyo de Podemos, por las críticas que lanzó el lunes el presidente del Grupo Meliá, Gabriel Escarrer, durante la inauguración del Palacio de Congresos por la ecotasa.

Para Prohens, los partidos del Pacto "están cruzando líneas rojas", a la vez que ha criticado que mientras afirman que "en España no hay libertad de expresión" por las medidas contra el referéndum en Cataluña, utilizan en la Cámara balear "un instrumento político parlamentario para perseguir a un particular por unas declaraciones en un acto que organizaba su grupo empresarial y que no han gustado" al Govern y a los partidos del Pacto. Añadió que esta actitud es "muy peligrosa" y que el Ejecutivo de Francina Armengol "cada vez es mas sectario y radical".

La portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, ha reiterado su respaldo a la iniciativa de Més y ha afirmado que "es una vergüenza que un empresario diga lo que ha de hacer la Cámara en la que está representada la soberanía popular", en referencia a que la ecotasa tiene el respaldo de la mayoría de los diputados del Parlament. "Parece que Prohens hace oposiciones para ocupar el puesto que dejó vacante Inma de Benito al frente de la Federación Hotelera", ha ironizado la dirigente de Podemos.