Armengol defiende que la ecotasa ayuda a repartir las ganancias del turismo

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha defendido hoy que el impuesto sobre estancias turísticas ayuda a "repartir las ganancias que genera el turismo", y forma parte de las medidas que debe tomar la Administración "cuando la distribución de la riqueza no se produce como es debido".





Gaudim de la Nit del Turisme i celebram tot allò que el turisme aporta a la nostra societat i analitzam els reptes de futur. #PremisIB17 pic.twitter.com/aZfYas2LOn — Francina Armengol (@F_Armengol) 27 de septiembre de 2017

Les institucions públiques i el sector turístic es troben per reconèixer les iniciatives que ens acosten a un model de qualitat i equilibri pic.twitter.com/I6icZHyV1R — Vicepresidència IB (@VicepresidencIB) 27 de septiembre de 2017

Durante su discurso en la segunda edición de los, que se ha realizado esta noche en el Palacio de Congresos de Palma, Armengol ha insistido en su idea de quePara la mandataria, los residentes en Baleares, tanto si se dedican o no a esta actividad.Y cuando la riqueza no se reparte de forma equitativa la Administración debe actuar mediante la política fiscal, también regulando el alquiler turístico y con medidas de protección del patrimonio natural de las islas, ha destacado.En el nuevo modelo, el progreso del turismo "para que se pueda "cerrar el círculo y devolver a los ciudadanos y a los trabajadores el esfuerzo y el talento" con que contribuyen a impulsarlo, ha destacado la mandataria.Por su parte, el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo,, ha defendido que el Govern balear ha optado por"Si queremos tener futuro, si queremos ser únicos, si queremos trabajo todo el año, tenemos que ser más sostenibles, y esto, ahora, significa decrecer en verano y desplazar turistas hacia el invierno", ha enfatizado el vicepresidente.Barceló se ha referido también a la negociación del nuevo convenio colectivo de hostelería, sobre el que ha pedido que "no se espere hasta el último minuto" para firmarlo, y que "por fin se haga este paso necesario de aumentar sueldos y rebajar la carga de trabajo a niveles de un país del siglo XXI".Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, el Govern ha entregado en la Nit de TurismeAsí, se ha dado el galardón al conocimiento y la investigación aplicada al turismo a la Facultad de Turismo de la UIB; el premio a la mejor iniciativa de responsabilidad social corporativa ha sido para el Proyecto Seabass, que lucha contra la contaminación de plásticos en el mar, y para la finca ecológica en Ibiza, Can Musons.Además, ha recibido el premio a la mejor iniciativa de turismo sostenible la cadena Garden Hoteles y el proyecto Save Posidonia; el galardón al trabajo, esfuerzo y a la dedicación profesional en turismo se lo ha llevado el empresario José Luna y el sindicalista Ginés Díez.El galardón a la experiencia turística ha sido para la Fundación Yannick y Ben Jakober y el Camí de Cavalls.Con estos premios, la Vicepresidencia y Consellería de Innovación, Investigación y Turismo reconocen las actuaciones de personas, empresas e instituciones, públicas y privadas, a favor del turismo, y estimulan comportamientos profesionales e iniciativas que contribuyan a mejorar la imagen de Baleares y sus servicios turísticos.El jurado, conformado por representantes de diferentes administraciones públicas, patronales y de asociaciones de la sociedad civil, ha elegido, por unanimidad, a nueve personas, empresas e instituciones.Un total de 36 candidaturas se han presentado a esta convocatoria de premios, instaurada de manera permanente y con carácter anual.