Trujillo se niega a disculparse y carga contra Armengol

Lejos de pedir disculpas como le exigió ayer la presidenta del Govern, Francina Armengol, la exministra socialista Maria Antonia Trujillo contraatacó. "Menos representativo de los valores socialistas fueron tus idas y venidas con Pedro y Patxi", respondió la titular de Vivienda con Zapatero.

Armengol le exigió el domingo disculpas por un tuit en el que en tono jocoso la exministra sugería a los independentistas comprar la menorquina isla den Colom para tener "territorio" y "Estado". Trujillo, a la que la presidenta dijo que no representaba los "valores socialistas", cargó de esta manera, atacando a Armengol por su apoyo primero a Patxi López y luego a Pedro Sánchez en las primarias a la secretaria general del PSOE. Trujillo también arremetió contra la presidenta por la firma de una opción de compra por un ático que no llegó a adquirir y aseguró: "Gobierna y respeta mi opinión, que no he sido ofensiva sino que he dado una lección de teoría política aprovechando que hay otro islote en venta", le respondió.

La respuesta de la ministra fue censurada por destacados miembros del PSIB. El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, ironizó sobre la "lección de teoría política" de Trujillo: "Desde Gramsci no leía tanto nivel de teoría política. Gracias por ilustrarnos; pero la próxima vez ahórrate la lección y evitas el ridículo", tuiteó el gallego.

"En Balears venden una islita. ¿Y si la compran y se van allí con su independencia? Tendrían territorio, población y poder...y serían Estado", tuiteó la exministra el domingo. Trujillo, enviaba, de esta manera, a los independentistas catalanes a abandonar Cataluña y comprar la menorquina isla den Colom.