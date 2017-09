El PSIB se desmarca de Pedro Sánchez y ya habla de "referéndum pactado"

El PSIB cree que el referéndum independentista convocado por la Generalitat para el próximo domingo "no sirve de nada" al no haber sido pactado y no tener garantías. Una postura que no diverge del discurso del PSOE a nivel nacional. Sin embargo, para los socialistas baleares sí valdría "un referéndum pactado", un extremo al que se niegan desde Ferraz y que sigue sin barajar el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Los socialistas de Balears, una vez más, dan un paso más que el partido a nivel nacional, después de que su presidenta, Francina Armengol, ya se desmarcara del resto de dirigentes socialistas la semana pasada condenando la respuesta policial del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña.

La posibilidad de un referéndum pactado, que el portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, solo contempló como resultado de una negociación entre el Gobierno y la Generalitat, llega después de que sus socios de Pacto de Podemos y Més les pidieran desde el acto de cargos electos convocado por Pablo Iglesias en Zaragoza que tomaran partido por el referéndum en Cataluña. Precisamente, Iglesias y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, instaron a Sánchez a asumir la presidencia del Gobierno para pactar un referéndum con garantías en Cataluña, sin obtener respuesta del líder de los socialistas.

El portavoz parlamentario del PSIB rechazó apoyar el referéndum convocado por la Generalitat: "Tanto la presidenta [Armengol] como el grupo parlamentario siempre nos hemos manifestado dentro de la legalidad", señaló Andreu Alcover. "El referéndum debe ser pactado y con garantías. Si no es pactado y con garantías, como es este caso, no sirve para nada", defendió el parlamentario.

¿Significa eso que al PSIB le valdría un referéndum pactado? "Mantenemos que la solución debe ser un diálogo sin condiciones ni vetos. Creo que todo el PSOE en eso está de acuerdo", consideró el portavoz socialista, para acabar señalando una posibilidad que rechazaban explícitamente hace solo una semana los portavoces de Ferraz, en Madrid: "Si se negocia y se llega a un referéndum pactado, podría ser la solución", concluyó Andreu Alcover.

Hace solo una semana el portavoz nacional del PSOE, Óscar Puente, rechazaba la posibilidad del referéndum pactado, argumentando que los socialistas "no aceptamos trocear la soberanía".



Jarabo: "Armengol lo tiene claro"

"Sólo se llegará a un consenso si ceden desde las dos partes", observaba ayer el portavoz del PSIB. En esa línea se movió ayer la Armengol, que insistió en que "los dos gobiernos tienen que dar pasos atrás y ofrecer una solución para la ciudadanía y acabar con la situación que se está viviendo". La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Mercedes Garrido, abogó también en el seno de su ejecutiva, por una negociación "sin líneas rojas".

Solo una hora antes de que el PSIB planteara el referéndum pactado como "solución" posible, los líderes de Podemos en Balears, Alberto Jarabo y Laura Camargo pedían a a los socialistas baleares ser "más PSIB" y marcar "un perfil diferente al PSOE" sobre el referéndum catalán. "Tanto el PSOE como el PSIB se tienen que posicionar", pedía Jarabo: "Quiero pensar que la presidenta Armengol lo tiene claro. Está en esta línea", aseguró el podemita.

Hoy la presidenta podrá despejar dudas. El portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, pedirá a la presidenta "dónde está, ¿con el PSOE, que de momento está con el Gobierno del Estado o está en una línea divisoria entre un lado y otro?". "Que diga si está con la ley o fuera de la ley. Si está de acuerdo con la Constitución o si está con la ley de la calle", planteó Pericay: "Nos preocupa la situación, con Més y Podemos pidiendo al PSIB que se sume a su revuelta", zanjó.

Quien no debe resolver dudas sobre su postura sobre el referéndum del domingo es Més. Una decena de miembros de su Ejecutiva, entre ellos su portavoz David Abril, se desplazaran a Cataluña para seguir el referéndum al no poder acudir como observadores.