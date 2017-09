Manifestantes gritan ´Viva España´ durante un acto de la CUP Palma

"¡Viva España!" "¡Cataluña es España!" "¡Soy español!" o" ¡Putos catalanes!" Con esta tanda de gritos han protestado esta tarde unas 30 personas en Palma ante un acto organizado por la CUP Palma en defensa del referéndum de Cataluña.

Ondeando banderas de España y de Mallorca, los manifestantes españolistas se han presentado ante la cafetería La Tertúlia, donde ayer se celebraba un acto de campaña de la CUP a favor del 'Sí' en el referéndum catalán del próximo 1 de octubre. El acto, que ha congregado a unas 130 personas, ha contado con la presencia de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant. Hasta tres furgones de la Policía Nacional se han acercado a la zona para controlar a los manifestantes, que protestaban contra los independentistas desde la acera de enfrente. Algunos de los asistentes a la charla han llegado a encararse con los españolistas que los insultaban y que gritaban "Que no os engañen, Cataluña es España" o "No som Països Catalans". Ante esta protesta, tanto el edil de Calvià Rafael Sedano (Més) como los propietarios del establecimiento han pedido a los asistentes a la charla que fueran entrando en local "para evitar líos".

No obstante, conforme avanzaba la noche los gritos de los manifestantes han ido subiendo de tono. "¡Renegats!", "¡Viva la Policía Nacional!", "¡Viva la Guardia Civil!", "¡Som mallorquins, mai catalans!", "Païssos balears" o "¡España una y no cincuenta!" o "¡Fora, fora, fora es català de s'escola!", han sido otros de los gritos que se han podido escuchar. La protesta se ha ido encendiendo hasta alcanzar proclamas del tipo "¡La basura no la queremos!", "¡Golpistas, vosotros sois los terroristas!", "¡Viva el rey!" o "¡Una, grande y libre!".

Así las cosas, una mujer ha intentado acercarse a los manifestantes y cuando uno de los policías que estaban allí la ha acompañado al otro lado de la calle, donde se encontraban los asistentes al acto, los españolistas han comenzado a gritarle "¡tonta!". Por ello, los responsables de la conferencia de la CUP han pedido a los asistentes al acto que por favor no contesten a los manifestantes "para no seguirles el juego".