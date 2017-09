El juez Castro ratifica que el PP sea juzgado como responsable civil en el caso Over

El juez José Castro dictó ayer un auto donde desestima la nulidad de actuaciones en la instrucción del caso Over y obligará al Partido Popular a sentarse en el banquillo como responsable civil. El auto de Castro apunta que el recurso del PP se presentó de forma extemporánea y que, además, "intenta combatir por una vía totalmente inadecuada una resolución que por mandato legal no era susceptible de recurso". La resolución judicial argumenta que "no existido vulneración de los derechos fundamentales" para declarar la nulidad de actuaciones.

Ante esta resolución, al Partido Popular de Balears no le quedará otro remedio que estar presente, a través de un representante, en el banquillo de los acusados en el primer juicio del llamado caso Over. La formación deberá responder como responsable civil por un presunto fraude de 18.000 euros, según acordó el juez Castro el pasado mes de julio en una ampliación del auto de apertura de juicio oral en una de las piezas de este caso de corrupción.

En este primer juicio se sentarán en el banquillo Jaume Matas; José María Rodríguez, exconseller de Interior; María Luisa de Miguel, antigua secretaria general técnica de esta conselleria, y el publicista, Daniel Mercado. Todos ellos están acusados de los delitos de fraude a la administración, prevaricación y falsedad de documentos. La Fiscalía pide para los acusados, salvo para Mercado, penas que suman cinco años de prisión. Para el publicista se reclama un año de prisión, debido a que confesó todos los hechos.