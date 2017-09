Trujillo se niega disculparse y carga contra Armengol por sus "idas y venidas con Pedro y Patxi"

Lejos de pedir disculpas como le exigió ayer la presidenta del Govern, Francina Armengol, la exministra socialista Maria Antonia Trujillo contraatacó. "Menos representativo de los valores socialistas fueron tus idas y venidas con Pedro y Patxi", respondió la titular de Vivienda con Zapatero a la presidenta balear.



Armengol le había exigido disculpas por un tuit en el que en tono jocoso la exministra sugería a los independentistas comprar la menorquina isla den Colom para tener "territorio" y "Estado". Trujillo, a la que la presidenta dijo que no representaba los "valores socialistas", cargó de esta manera, atacando a Armengol por su apoyo primero a Patxi López y luego a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE.





.@F_Armengol (1) menos representativo de los valores socialistas han sido tus idas y venidas con Patxi y Pedro — María A. Trujillo (@matrujil) 24 de septiembre de 2017

.@F_Armengol (3) Gobierna y respeta mi opinión q no ha sido ofensiva sino 1 lección teoría política aprovechando q hay otro islote venta — María A. Trujillo (@matrujil) 24 de septiembre de 2017

Trujillo también cargó contra la presidenta por la firma de una opción de compra por un ático que no llegó a adquirir y aseguró: "No he ofendido a nadie. Solo he dado una lección de teoría política", zanjó la exministra.