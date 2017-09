El PSIB cree que un referéndum pactado "podría ser la solución"

El PSIB cree que el referéndum convocado por la Generalitat para el próximo domingo "no sirve de nada" al no haber sido pactado y no tener garantías. Una postura que no diverge del discurso del PSOE a nivel nacional. Sin embargo, los socialistas baleares que mantienen la apuesta por el diálogo y sin vetos, creen que un referéndum pactado "podría ser la solución". Un extremo al que no han llegado los socialista del resto de España.

La posibilidad de este escenario, que el portavoz del PSIB en el Parlament solo ha ubicado en la resolución de una negociación entre el Gobierno y la Generalitat, llega después de que sus socios de Pacto de Podemos y Més pidieran a los socialistas ayer en Zaragoza "sumarse al bloque democrático" en favor del referéndum.

Aunque los socialistas de Baleares han mantenido la ilegalidad del referéndum convocado, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ya se desmarcó de Ferraz al censurar la respuesta de Rajoy al desafío independentista y su partido se adhirió al manifiesto en defensa de los derechos y libertades en Cataluña.