Podemos y Més reclaman al PSIB que defienda el referéndum en Cataluña

Mientras el líder de Podemos, Pablo Iglesias, llamaba al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a sumarse en la defensa del referéndum catalán; hacían lo propio con Francina Armengol sus socios de gobierno en Balears. Los líderes de Podemos y Més que acudieron a la asamblea de cargos electos convocada por Iglesias en Zaragoza, pidieron al partido de la presidenta, al PSIB, sumarse "al bloque por la democracia" y pasar a apoyar el referéndum del 1-O.

En el acto de Podemos en Zaragoza, que convocó también a representantes de partidos nacionalistas como Compromís, BNG, Geroa-Bai o Més per Mallorca, intervinieron el presidente del Parlament, Balti Picornell; y los líderes Podemos y Més en las islas, Alberto Jarabo y David Abril. Ambos coincidieron en denunciar el "desprecio" del Gobierno de Mariano Rajoy hacia Balears y en pedir a su socio de Pacto que apoye el referéndum en cataluña.

"Me apena especialmente una ausencia, la del PSIB", lamentó el todavía líder de Podemos en las islas, Alberto Jarabo, que no obstante, aplaudió a Armengol como "la única voz de entre los dirigentes socialistas que ha alertado que el Gobierno del PP ha cruzado varias líneas rojas esta semana, una voz valiente que echamos de menos", cerró su intervención Jarabo.

David Abril señaló en la misma dirección: "Al PSOE, sin acritud, le digo que si comparte estos valores, de respeto, libertad y democracia, que se sume al bloque democrático". "No lo cambiaremos todo, pero sí será más fácil y iremos mejor", reclamó el econaiconalista el apoyo de los socialistas.

Aunque Armengol haya sido la única líder socialista en condenar la actuación policial en Cataluña, el pasado martes Podemos y Més sacaron adelante, sólo con el apoyo parcial del Pi, una iniciativa para rechazar la respuesta del Gobierno al desafío soberanista. El PSIB se abstuvo en la votación, si bien todavía no habían tenido lugar las polémicas detenciones.

En cualquier caso, el PSIB y sus consellers en el Govern han evitado, a diferencia de los consellers de Més y de los líderes de Podemos en el archipiélago, participar en los actos y protestas de esta semana a favor del referéndum en Palma y en rechazo a la actuación en Cataluña del Gobierno del PP.



Picornell: "El 1-O, imprescindible"

El presidente del Parlament balear también intervino en el acto. Balti Picornell, que inició su intervención en catalán y realizando un llamamiento a la defensa de la lengua, confesó: "mirar con envidia" el proceso soberanista catalán. "Miramos de reojo y con envidia este proceso de hacer país", aseguró la segunda autoridad política de Balears, que abogó por "no abandonar al pueblo de Cataluña el próximo 1 de octubre": "No lo podemos hacer, el referéndum el 1-O es imprescindible", defendió el podemita. "La lucha por el autogobierno nos une a Cataluña", señaló, recordando, como también hicieron Jarabo y Abril, el veto a la tramitación de la leye antiprospecciones o la suspensión del Constitucional de la ley balear que regula los toros sin sangre.

"España ya no puede ser un país singular, centralista y de la Meseta. España debe ser un país que se construya desde la periferia y no desde el centro. Debe ser una conquista de pueblos soberanos y no una construcción del centro", defendió el presidente de la cámara legislativa balear.