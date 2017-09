Gritos de ¡Viva España! y ¡Armengol y Barceló dimisión! reciben a los Reyes en el Palacio de Congresos

Un grupo de manifestantes ondeando banderas de España han recibido esta tarde a los Reyes con los gritos de ¡Viva España! y ¡Armengol y Barceló dimisión!, a su llegada al acto de inauguración oficial del Palacio de Congresos, un evento dedicado a la música, la cultura y la sociedad de las islas que ha congregado a una amplia representación de la sociedad mallorquina. El acto, bajo el título de 'The Show that never ends' reúne a representantes de los partidos, entidades sociales, culturales, empresarios de todos los sectores y reponsables consulares.





Participant de la inauguració del @pcongressosp. Un espai que volem obert al coneixement, a la innovació i a les noves idees. #PalauShow pic.twitter.com/sBdZQxkvZu — Francina Armengol (@F_Armengol) 25 de septiembre de 2017

Al acto inaugural ha acudido una nutrida comitiva de políticos como la presidenta del Govern,, el líder del PP balear, la portavoz parlamentaria popular,, la secretaria de Estado de Turismo,el líder Cs en Balears,, la diputada del PP, la edil del PP, el exalcalde y actual teniente de alcalde de Urbanismo,o el líder de El Pi,, entre otros.Asimismo, entre los invitados se ha podido ver también a una amplia representación de la sociedad balear, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears,, el miembro del consejo de administración de Editora Balear,, el hasta la semana pasada delegado de La Caixa en Balears,, el director de la coral universitaria,, el director de la Agencia de Turismo Balear,, el presidente de la Federación Balear de Golf,o el director general de Tirme,, entre otros.Durante el acto, celebrado endel Palacio de Congresos, ha intervenido el presidente de Sol Meliá,, quien ha cargado contra la contra los episodios de '' vividos este verano en la isla y contra la intención delde doblar la. "En estos tiempos en que todo se cuestiona, incluso las bondades del turismo, debo decir que por mi experiencia el turismo sirve para crear", ha afirmado Escarrer durante el inicio de su discurso. En este sentido, Escarrer ha alertado del "riesgo de la turismofobia" y ha instado a las autoridades baleares a marcar una" del futuro turístico de Balears. Asimismo, el empresario ha criticado la intención del Govern de doblar laEscarrer ha destacado además las dificultades para finalizar esta polémica infraestructura, destacando que "la espera ha merecido la pena" y que para él y su, el Palacio de Congresos es ", en el sentido de que aportará a la ciudad un futuro dey mejora de ladel sector.Las palabras de Escarrer han dado paso al inicio del espectáculo. Los actores, conductores del evento, han intervenido presentando un vídeo sobre la historia y cultura de Mallorca, que ha finalizado con la actuación de loscantando sobre el escenario.A continuación, para sorpresa de todos,recreandoha aparecido sobre el escenario. El cómico malorquín ha protagonizado un, muy aplaudido, en el que ha hablado de, "según la temporada", y ha ironizado sobre la calle "" que le han dedicado en la actualidad. Ante un auditorio abarrotado,se ha llevado una gran ovación cuando ha hecho mención al estado de "delAsimismo, durante el acto inaugural se ha proyectado ver un vídeo con numerosas felicitaciones para el flamante Palacio de Congresos de deportistas destacados de la isla como elo la nadadora olímpica y campeona del mundo, o de gente del mundo de la cultura como el premio nacional de música y premio Diario de Mallorcael diplomático, escritor y colaborador de este periódicoo el director de Mallorca Film Comission,o, entre otros.