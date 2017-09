Balti ´ayuda´ al Rey a votar en las primarias de Podemos

El presidente del Parlament, 'Balti' Picornell tiene un amigo que quiere a votar y no sabe cómo en las primarias de Podemos. Laura Camargo resuelve la duda y el político felanitxer envía rápidamente toda la información por WhatsApp a ese amigo misterioso. "¿Quien es este amigo tuyo tan atareado que has conocido este verano, que ahora se quiere validar y que no me quieres enseñar?", pregunta la aspirante a liderar el partido en Baleares. ¿Quién si no? El mismísimo Felipe VI. Picornell muestra su móvil y desvela el misterio.

Se trata del vídeo que ha lanzado la candidatura Construint Podem de Laura Camargo para informar de cómo votar en las primarias de Podemos, en el que participan la propia portavoz podemita y el presidente del Parlament. "Te estoy tomando el pelo", cierra el vídeo Picornell, activista por la República antes de su llegada a Podemos y que despachó con el monarca por primera vez este verano en el Palacio de la Almudaina como segunda autoridad de Baleares. Para esa ocasión, Picornell regaló a Felipe VI un libro sobre Aurora Picornell.