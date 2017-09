Picornell, sobre el 1-O: "Miramos con envidia este proceso de hacer país"

El presidente del Parlament, Baltasar Picornell, ha declarado este domingo durante su intervención en la Asamblea de cargos públicos por la libertad, la fraternidad y la convivencia que "miramos de reojo y con envidia este proceso de hacer país" y que "no podemos abandonar" al pueblo catalán el 1 de octubre.



Así se ha pronunciado en la Asamblea que se ha celebrado en Zaragoza en la que una expedición de cargos de Podemos Baleares ha asistido para pedir "respeto y visión plurinacional" para tejer "puentes" con Cataluña, según ha explicado la agrupación en un comunicado.



El encuentro ha sido organizado por la formación a nivel estatal y Podemos Baleares ha mostrado su respeto a "la democracia y a las libertades del pueblo catalán ante los ataques que está sufriendo Cataluña".



Así, Alberto Jarabo, Mae de la Concha, Baltasar Picornell, Viviana de Sans, Marta Maicas, Jesús Jurado, Aurora Ribot, Aitor Morrás y Antònia Martín han asistido a dicha asamblea en representación de la formación en Baleares.



La primera intervención ha sido por parte Picornell, quien también ha reivindicado el catalán como "patrimonio nacional" y "como lengua de todos y todas, tan digna como el castellano, el vasco o el galego" y ha criticado al Estado por "no hacerla sentir como propia".



El presidente del Parlament ha añadido que "España ya no puede ser un país singular, centralista y de la Meseta", y que "tenemos que construir un país de naciones dignas y soberanas, que se construye desde la periferia y nunca desde el centro".



Asimismo, también ha querido recordar que "vivimos problemas comunes en todo el país como son la corrupción, la masificación turística o el mal estado de nuestras costas".



Por su parte, el secretario general de Podemos Baleares, Alberto Jarabo, ha comenzado su intervención defendiendo la "mayor movilización de la historia contra un gobierno" que impulsó Baleares, por una "educación pública de calidad y por el respeto a la lengua propia, que debe ser ejemplo de respuesta a los ataques contra nuestros derechos civiles".



Jarabo ha pedido a los catalanes que "no nos abandonéis, que ya bastante abandonados nos ha dejado España y su actual y represor gobierno".





"Cuando hablamos de excepcionalidad histórica, nos referimos también al desprecio de nuestras instituciones autonómicas" @albertjarabo pic.twitter.com/beOvtQhi5N „ PODEMOS (@ahorapodemos) 24 de septiembre de 2017

También ha recordado los vetos del PP en el Congreso de dos leyes aprobadas en el Parlament como la del Régimen Especial para Baleares (REB) y la ley contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo.aprobadas por unanimidad", ha dicho lamentándose y recordando que "cuando hablamos del momento de excepcionalidad también nos referimos a esto, al menosprecio actual en nuestras instituciones autonómicas a través de decisiones autoritarias, que nos reafirman en la demanda de mayor soberanía y autogobierno".Además, el secretatio general ha criticado que el PP llame "siempre radicales a todos, simplemente por pensar en un país diferente al de ellos".Por último,, "la única voz con una valentía que muchos demócratas echamos de menos entre los dirigentes del nuevo partido socialista". "Faltan puentes y deseo que esta asamblea lo sea", ha concluido.