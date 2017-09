El juez levantará la próxima semana el secreto del caso Cursach

El secreto de sumario del llamado caso Cursach, la principal trama de corrupción que se instruye en estos momentos en los juzgados de Palma, tiene los días contados. El juez Penalva, responsable de la investigación, no tiene previsto prolongar más dicho secreto, por lo que en pocos días podría permitir a los implicados tener acceso a todo el sumario, que cuenta con miles de folios.

Sin duda, el secreto del caso Cursach, que también incluye la corrupción de la Policía Local de Palma, ha sido el más largo de toda la historia judicial de Mallorca, y posiblemente también de todo el país. El próximo mes se van a cumplir cuatro años desde que se iniciara la investigación, que comenzó por las sospechas de que había un grupo de policías locales de Palma que se dedicaban a extorsionar a empresarios y que concluyó, tras una exhaustiva investigación policial, con el ingreso en prisión de uno de los empresarios más importantes de la isla, como es Bartolomé Cursach.

El secreto de sumario se ha ido prolongando mes a mes desde el momento que se inició dicha investigación. El juez Penalva ha tenido que ir explicando las razones por las que no permitía el acceso a las diligencias a los abogados de los acusados, dado que todavía existían muchas líneas de investigación que se debían seguir.

La documentación a la que podrán acceder la próxima semana los abogados permitirá conocer cuáles son las pruebas concretas que incriminan a cada uno de los acusados. Muchos de ellos, cuando han sido citados a declarar por el juez, han preferido guardar silencio, excusándose en que no conocían qué pruebas o testimonios concretos les implicaban en este caso. Uno de los que se acogió a su derecho a no declarar fue, precisamente, el empresario Cursach. Una vez que su abogado pueda conocer el contenido exacto de la investigación que ha impulsado el juez y el fiscal Subirán, con la colaboración de la Policía, no se descarta que pueda solicitar voluntariamente que se le cite a declarar.

Durante estos casi cuatro años han pasado por el juzgado más de 200 testigos, que han ido aportando información sobre la trama corrupta que está investigando el juez Penalva.