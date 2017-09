El Govern no descarta que consellers de Més acudan hoy a la protesta contra Rajoy

La portavoz del Govern, Pilar Costa, no descartó ayer que miembros del Ejecutivo balear acudan hoy a la movilización soberanista contra Mariano Rajoy durante la estancia del presidente del Gobierno para participar en la cumbre de cargos del PP en Palma, aunque dejó claro que de ser así lo harían en calidad de miembros de partidos y no como integrantes del Ejecutivo balear. "El Govern como tal no participa en ninguna movilización de protesta, otra cosa es que haya miembros de partidos que quieran participar y ahí el Govern no tiene nada que decir", dijo Costa en referencia a Més.

El pasado miércoles el vicepresidente Biel Barceló y los otros tres consellers de Més (Fina Santiago, Vicenç Vidal y Fanny Tur) acudieron al acto de apoyo al referéndum catalán organizado por la asociación 'Avançam pel dret a decidir'. La movilización prevista para hoy, frente al hotel Victoria donde se celebra la cumbre de cargos del PP, no se ha convocado formalmente como un acto de protesta, sino como la "presentación de la coordinadora de entidades mallorquinas por la defensa de la democracia, las libertades y los derechos civiles". EUIB anunció que participará en la "concentración de protesta contra Rajoy y la represión que ha desencadenado en Cataluña".

Armengol



Costa explicó que la presidenta Francina Armengol solicitó una reunión con Rajoy aprovechando su presencia en Mallorca, pero no ha recibido respuesta. La portavoz del Govern lamentó esta "oportunidad perdida" para tratar sobre cuestiones como financiación y REB, pero también para trasladar al presidente del Gobierno la necesidad de "tender puentes de diálogo" con la Generalitat de Cataluña. "No se puede seguir en esta escalada de crispación, ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista social", declaró.

Costa lanzó el mismo mensaje que Armengol, en el sentido de que el conflicto con Cataluña exige "una respuesta política", para lo cual es necesario "tender puentes de diálogo", algo que no está ocurriendo. "Lo que todo responsable político pediría a Rajoy es que ante una situación de confrontación con otro Gobierno, se necesita diálogo entre gobiernos", insistió.

Por otro lado, la portavoz del Govern consideró "un error" que la Mesa del Congreso haya vetado la propuesta de ley del Parlament para modificar el REB con el fin de incluir una tarifa plana de 30 euros para los vuelos interislas. Precisó que el Govern pedirá al Gobierno central que el incremento del descuento de residentes se aplique también a las conexiones de las islas con la Península.