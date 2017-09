"Estamos en democracia y todo el mundo se puede manifestar, si cumple la ley"

El presidente del PP de Balears, Biel Company, ha reaccionado a la información publicada por Diario de Mallorca relacionada con la protesta que diversas entidades y partidos políticos independentistas ha organizado para mañana con motivo de la visita del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, a Mallorca. "Estamos en democracia y todo el mundo tiene derecho a manifestarse si cumple la ley. Si prevaricas te castigan, si robas te castigan y por ello han que cumplir la ley".

El presidente popular no quiso extenderse mucho más. Dio a entender que si se produce la protesta no estará amparada por la normativa vigente, ya que no contará con el correspondiente permiso de Delegación de Gobierno.

Biel Company se ha mostrado muy satisfecho por las palabras de Martínez Maíllo sobre la recuperación del PP de Balears después de la guerra fratricida que se produjo en el partido con el expresidente y ahora senador José Ramón Bauzá. "Estamos muy contentos que desde el PP nacional se estén dando cuenta del trabajo que estamos realizando en las islas con el objetivo de recuperar las instituciones en 2019", ha apostillado el líder del PP balear.