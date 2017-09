Descienden casi un 10% las denuncias presentadas en los juzgados de Balears

El número de demandas o denuncias presentadas en los juzgados de Balears en el primer semestre de este año ha supuesto un descenso de casi el 10% con respeto al mismo periodo del año pasado. Así, de las 61.089 asuntos judiciales en trámite presentados en los seis primeros meses de 2016, este año la cifra se sitúa en 55.555. Estas cifras estadísticas fueron desveladas ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) durante el acto de apertura del año judicial que se celebró en Menorca. A este acto institucional acudieron los principales representantes judiciales de las islas.

A pesar de que el número de pleitos que se presentan en los juzgados de Balears, en todas sus jurisdicciones, han descendido en este primer trimestre del año, con respecto a los seis primeros meses de 2016, la cifra de casos resueltos también es inferior. Aun así, los jueces de Balears han resuelto este primer semestre del año un total de 75.375 asuntos, frente a los 82.026 del año anterior. La cifra de casos resueltos es superior al número de resoluciones dictadas en el segundo semestre del año pasado. El presidente del TSJB relaciona esta disminución con la puesta en funcionamiento de las reformas el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal. Terrasa cree que esta reducción responde, no tanto a las dificultades en la aplicación del expediente judicial electrónico, sino más bien a la aplicación de estas reformas legislativas. De hecho, según reflejan las estadísticas, si este año se han resuelto 6.651 asuntos menos que el año pasado, 4.622 de ellos corresponden a la jurisdicción penal. Además, los juzgados en los que no se aplica el expediente electrónico también han detectado un descenso en el número de demandas o denuncias presentadas.

Esta menor conflictividad que llega a los juzgados se detecta en todas las jurisdicciones, salvo en los juzgados contenciosos administrativos que han visto como este primer trimestre han recibido 3.025 demandas, frente a las 2.651 del año pasado. También en estos juzgados se han resuelto menos casos que el año anterior.

Aunque el número de denuncias o demandas que se presentan ante los jueces es inferior, esta circunstancia no supone que los juzgados de Balears no precisen nuevos refuerzos, como se vienen reivindicando desde hace años ante el alto nivel de conflictividad. Así, por ejemplo, Terrasa reclama para Mallorca, como mínimo, dos juzgados de refuerzo. En este momento solo hay un juzgado de estas características que viene funcionando desde hace unos meses. A pesar de que este juzgado está resolviendo los casos que se le presentan, la plantilla de funcionarios todavía no se ha completado.

La situación es distinta en Menorca y Eivissa. El presidente del TSJB detalló que las estadísticas no reflejan una situación de "exagerada anormalidad funcional", ni exhiben un compromiso "altamente inasumible para asumir la carga, a reserva de las correspondientes compensaciones entre órganos", señaló Terrasa en la inauguración de este curso judicial.