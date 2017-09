Barceló y los tres consellers de Més, en el "acto ilegal" de apoyo al referéndum catalán

Mientras la presidenta del Govern, Francina Armengol, se desmarcaba del PSOE nacional y de la mayoría de presidentes autonómicos frente al desafío independentista catalán, el vicepresidente Biel Barceló y los otros tres consellers de Més -la titular de Servicios Sociales, Fina Santiago; el de Medio Ambiente, Vicenç Vidal; y la de Cultura, Fanny Tur- acudieron al acto de apoyo al referéndum catalán celebrado en Can Alcover. Un acto que según sus organizadores sería "un acto ilegal" a tenor de los recientes acontecimientos en Cataluña y que congregó a más de 300 personas en Palma.

Aunque el acto, organizado por la asociación de alcaldes y concejales independentistas de Mallorca Avançam pel dret a decidir, no preveía inicialmente más que la presencia de los ediles, las detenciones de altos cargos de la Generalitat por la convocatoria del referéndum a lo largo de la mañana propició que asistieran todos los cargos de Més en las instituciones, así como los líderes en las islas de Podemos y de Esquerra Unida (EU). Entre los alcaldes estuvo el de Palma, Antoni Noguera. También asistió el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat.

La asistencia de más de 300 personas desbordó la sede de la Obra Cultural Balear (OCB): los asistentes tuvieron que estar de pie en el interior, otros se ubicaron en el jardín exterior y muchos tuvieron que seguirlo desde la calle, donde quedaron numerosos alcaldes y cargos políticos de Més.

El principal mensaje fue de apoyo a las instituciones catalanas, especialmente a los alcaldes y regidores procesados por participar en la logística del referéndum previsto el próximo 1 de octubre y suspendido por el Constitucional. "Los alcaldes, regidores y ciudadanos de las islas queremos enviar toda nuestra fuerza. Caminamos juntos porque las islas también queremos decidir", rezó el manifiesto suscrito por los ediles miembros de Avançam.



"Decimos basta"



Sin embargo, en el acto también se denunció la "vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión": "los ciudadanos de Balears ya han tomado su primera decisión, que es decir basta a un gobierno que actúa contra los derechos y la democracia", denunció el presidente de la OCB, Jaume Mateu. "No tenemos ningún miedo y sabemos que en Can Alcover se está celebrando hoy un acto ilegal", zanjó Mateu entre aplausos y gritos de "No tenim por [No tenemos miedo]".

Durante el transcurso del acto, los consellers de Més evitaron sumarse a los cánticos de "independencia" o "votaremos". Sólo el conseller Vidal se sumó a cantar alguna estrofa de Els Segadors, del mismo modo que el portavoz de la formación ecosoberanista, David Abril, que cantó puño en alto.