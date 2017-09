Los hoteleros no tienen 'mirlos blancos'

Elecciones en la patronal más poderosa. La marcha de Inma Benito a Iberostar deja a la patronal hotelera de Mallorca descabezada en un momento sumamente complejo, y nadie da de momento un paso al frente para asumir la presidencia. No hay 'mirlos blancos', especialmente con un Govern que no da más que "disgustos"

"Cuando Carlos Delgado o Jaime Martínez eran consellers de Turismo era muy fácil ser nuestro presidente, pero ahora todo son problemas y no hay nadie que quiera dar un paso al frente para asumir esa responsabilidad", afirma un importante representante del sector. La marcha de Inma Benito a Iberostar a partir del próximo día 1 deja a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca descabezada y ante el abismo de unas elecciones a celebrar en tres meses para las que por el momento no se perfila ni un solo candidato. Porque aunque algunos señalan a otros como personas idóneas para liderar al sector, los señalados reconocen que no quieren ni oír hablar del tema.

Inma Benito era presidenta ejecutiva, es decir, una persona no hotelera y a sueldo para desempeñar estas funciones. Ahora se quiere que el cargo recaiga nuevamente en un empresario, con un papel mucho más representativo y sin retribución, y con un gerente que asuma la parte dura del trabajo. Pero no hay voluntarios.

Y no será porque no empieza a haber movimientos. Hay hoteleros que ya han planteado que dado que Gabriel Llobera, al ser el vicepresidente primero, va a tener que asumir de forma provisional la presidencia, podría asumir la candidatura. Pero empresarios próximos a él descartan que tenga voluntad de hacerlo. Otros han mirado al pasado y están pidiendo a Antoni Horrach, que ya fue presidente coincidiendo con un Govern del Pacto, que de un paso al frente, pero éste ya ha anunciado que no tiene el menor interés en ello.

Todos los representantes del sector coinciden en un punto: ser ahora el presidente de la patronal hotelera supone problemas, muchos problemas, y una apreciable dedicación de tiempo, y en un momento en el que los empresarios están muy ocupados gestionando sus propias compañías y ganando dinero, mucho dinero.

Durante los últimos años, los responsables de esta organización empresaria han hecho hincapié en el papel de lobby (grupo de presión, a la americana) que se debía de jugar. Y con el PP al frente del Govern, hacer gala de esa influencia era fácil. Eran los hoteleros los que marcaban la línea a seguir en la política turística, algo que quedó reflejado en su apoyo a la nueva ley promovida por el Ejecutivo de José Ramón Bauzá, frente al rechazo del resto de sectores vinculados a esta actividad, como la restauración, el ocio nocturno o las atracciones, precisamente por considerar que el trato de favor a los primeros, en detrimento del resto, era patente. Algo que además ha agravado el deterioro de la imagen pública de los empresarios hoteleros, calificada por algunos de prepotente e insolidaria.

Pérdida de influencia



Pero la llegada de un nuevo Govern de PSOE y Més, respaldado por Podemos, ha reducido esa influencia sobre las decisiones políticas a niveles mínimos, según reconocen los propios empresarios. Y uno de los ejemplos más claros es que si no querían sopa, dos tazones: la ecotasa se duplica a partir de 2018. Las relaciones con Biel Barceló no son las que había con sus antecesores.

A lo expuesto hay que sumar la próxima negociación del convenio más importante de las islas (unos 130.000 trabajadores vinculados), que se prevé tensa tanto porque los sindicatos acuden extremadamente reivindicativos como por el hecho de que tienen detrás de ellos el apoyo de un Govern que lleva meses reclamando mejoras salariales. Pero a ello hay que sumar que la postura del sector hotelero aparece dividida en esta materia, con las cadenas internacionales dispuestas a aceptar subidas en las retribuciones de dos dígitos en cuatro años, frente a firmas de tamaño medio y pequeño mucho más reticentes a elevar sus costes laborales. Y esa falta de unanimidad supone un nuevo quebradero de cabeza para los que vengan detrás del equipo saliente.

Hay un dato significativo: la mayoría de los hoteleros consultados apuestan porque será Carlos Sedano, el asesor que históricamente se había hecho cargo de negociar sus convenios, el que vuelva a asumir esa labor, dejando atrás la contratación de una conocida firma de la península (fue la apuesta de las grandes cadenas), un experimento de hace cuatro años que muchos consideran fallido.

Hay otro pronóstico coincidente entre los empresarios consultados: Gabriel Llobera, durante su presidencia provisional de los próximos meses, y su sucesor cuando se encuentre, van a mantener un perfil mucho más bajo a la hora de representar al sector en diferentes foros que el que mantuvo Inma Benito. Pero el primer problema es que el sector sigue, a fecha de hoy, sin encontrar a un 'mirlo blanco'.