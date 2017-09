El Govern teme que el desafío catalán retrase aún más la nueva financiación autonómica

Los ciudadanos de Balears han perdido en los últimos 15 años cerca de 5.000 millones por la financiación autonómica. Aunque con el actual modelo, de 2009, la cosa mejoró ligeramente; en el último ejercicio liquidado, el de 2015, las islas aportaron 350 millones más de lo que luego recibieron. Y aunque Rajoy prometió en enero que el año que viene ya habría nuevo modelo, la cosa todavía va para largo. La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, salió la semana pasada denunciando que el tema estaba estancado y que no entraba en la agenda del ministro Cristóbal Montoro. Ayer, fue más lejos: ni se atreve a pronosticar cuándo llegará la nueva financiación. La consellera teme que el desafío catalán pueda retrasarlo ahora todavía más.

La consellera Cladera compareció ayer en el Parlament para informar de la situación del futuro modelo de financiación. Después de denunciar la semana pasada que el tema estaba atascado, ayer fue preguntada por cuál era su previsión del calendario para la nueva financiación, y la respuesta fue aún más descorazonadora: "No me atrevo a ponerle fecha".

"Por ahora encuentro a faltar una propuesta del Gobierno de España. No tenemos más que el informe de los expertos. Todavía falta la negociación política y no se visualiza voluntad por parte del Gobierno", describió la responsable balear de Hacienda, quien, por otra parte, acusó a Rajoy de haber incumplido su promesa. "Fue el propio Rajoy quien prometió, el pasado mes de enero, que tendríamos un nuevo sistema de financiación antes de acabar el año y ahora ya sabemos que no será así. Nisiquiera hemos iniciado las primeras conversaciones políticas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Rajoy ha incumplido su palabra", expuso la consellera Cladera.

Además, la consellera mostró su temor de que el desafío independentista catalán que mantiene convocado el referéndum para el próximo 1 de octubre vaya a retrasar todavía más la situación.



Una España de dos velocidades



"Cataluña está condicionando este tema y hay un stand by", lamentó Cladera, quien explicó que este mes debería haberse constituido una comisión técnica dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que "todavía no se ha constituido". "El Gobierno ha tenido parado este tema mucho tiempo con diferentes excusas pero ahora tiene una excusa de más peso como es Cataluña", observó la consellera de Hacienda durante su intervención. Con todo, pidió "no desfallecer", con el nuevo sistema de financiación.

El proceso catalán no sólo sobrevoló la comparecencia por el calendario. Cladera señaló que el modelo de financiación entronca con el modelo territorial. Precisamente, la consellera presentó la propuesta balear, elaborada por Guillem López-Casasnovas, que apuesta por una España de dos velocidades, como "una ventana abierta a un nuevo encaje del modelo territorial de España". No obstante, lamentó que esta propuesta "de momento, no ha recogido suficientes apoyos entre el resto de comunidades. "Financiación y modelo de Estado se mezclan con la cuestión catalana, que exige un pulso fino para enderezar el camino", defendió.

El actual modelo, en vigor desde 2009, tal y como recordó la consellera de Hacienda, caducó en 2014. Sin embargo, se ha ido retrasando hasta la fecha sin que todavía haya visos de que vaya a aprobarse el nuevo en breve.

Lo que sí promete ser más inminente es el nuevo Régimen Especial (REB). Cladera espera una propuesta de Montoro para diciembre. Y a partir de ahí empezar a negociar. Precisamente, a falta de nuevo modelo de financiación, la consellera defendió incluir en el REB un fondo de insularidad "para compensar el déficit anual de las balanzas fiscales y de las inversiones territorializadas". Eso será con el nuevo Régimen Especial. Por ahora, la nueva financiación autonómica deberá esperar.