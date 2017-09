Company reprocha a Armengol que se posicione con quien puede vulnerar la Constitución

El presidente del PP balear, Biel Company, ha asegurado hoy que "hablando de cruzar líneas rojas", al referirse al conflicto en Cataluña por el referéndum del 1-O, la presidenta del Govern, Francina Armengol, "ha fijado su postura al lado de quien puede vulnerar la Constitución".

Company ha acusado a Armengol de "ponerse de perfil" respecto al problema en Cataluña "mientras permite que sus socios se quemen a lo bonzo" y ha lamentado su "equidistancia al decir que se han cruzado líneas rojas" en relación con las actuaciones llevadas a cabo hoy por efectivos de la Guardia Civil, ha informado el PP en un comunicado.

Según Company, la presidenta "ha fijado su postura al lado de quien puede vulnerar la Constitución". "Desde el PP vamos a estar siempre al lado de la Constitución y está bien saber si la señora Armengol quiere salirse de ahí", ha agregado Company.

El líder del PP balear ha abogado "frente a la política del odio y confrontación" por seguir trabajando para que los ciudadanos de las islas puedan "vivir mucho mejor hoy y en los próximos años".

"Si conseguimos ese objetivo de bienestar no crecerán otros fantasmas", ha augurado Company, comparando las islas con Cataluña.

Sobre el proceso catalán, ha afirmado que "la soberanía nacional reside en todos y cada uno de los españoles y no en lo que quieren algunos en Cataluña". "Si lo que se pretende es cambiar la Constitución, ello se debe discutir donde toca. La democracia nace desde la libertad y si no se hace así nos cargamos la democracia", ha advertido.

El líder del PP también se ha referido al anuncio de Més per Mallorca de convocar un referéndum independentista para 2030 afirmando que "quien hace planes para 2030 demuestra que no los tiene para 2017. Esto son ocurrencias de quien no tiene proyecto".

Por otro lado, el PP de Baleares ha denunciado la "instrumentalización política" de los canales oficiales de información por parte de los gobiernos del pacto, en relación con la situación de Cataluña, por varios tuits opinando sobre las detenciones de esta mañana.

El PP balear considera reprobable "que se destinen recursos económicos y trabajadores públicos para todo aquello que no tenga que ver con el interés general".

Critican que se usen para formular opinión política los canales oficiales de información de las administraciones, "que deben velar por la objetividad y deben servir, sobre todo, para transmitir información de interés público".

Más allá del contenido de los comentarios expuestos, el PP considera inadmisible que se utilice la cuenta oficial de twitter del Govern o de alguna Conselleria para opinar sobre los hechos que han sucedido esta mañana en Barcelona o para "criticar o menospreciar a los partidos políticos que no apoyan el actual Govern de izquierdas".

Según el PP, no es la primera vez que se da un uso partidista de canales institucionales de información, pero consideran que es "todavía más grave cuando desde esos mismos canales se pretende justificar una situación de especial gravedad para el conjunto de los españoles, como es el desafío rupturista de los independentistas en Cataluña".

El PP balear ha manifestado su apoyo a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad "que están actuando en defensa de la legalidad" y ha agregado que, en democracia, "nadie está por encima de las órdenes de jueces y fiscales, que son independientes en un Estado de Derecho" ni por encima de las sentencias del Tribunal Constitucional.