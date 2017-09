Sebastià Taltavull ya es oficialmente obispo de Mallorca

El hasta ahora administrador apostólico Sebastià Taltavull ha sido confirmado por el Papa Fracisco como obispo de Mallorca. Después de un año al frente de la Diócesis de manera interina, tomará posesión del cargo en una ceremonia el próximo 25 de noviembre en la Seu. El Santo Padre ha oficializado su nombramiento después de numerosos contactos con el menorquín, en los que el Máximo Pontífice le ha encargado que "anime" a la Iglesia de la isla.

"En un año me he reunido cuatro veces y hemos tenido una comunicación continua por carta. Todo el tiempo me ha dicho 'anímales'", ha relatado el prelado, quien ha confesado que ese "contacto directo" con el Papa le da "mucha confianza". Taltavull ha explicado que el Papa Francisco conoce bien Mallorca -donde estuvo en el 1983- y que incluso en sus conversaciones le mostró mucho conocimiento sobre Ramon Llull, del que hablaron por el proceso sobre su próxima canonización.

Taltavull, que ha estado al frente de la Diócesis desde que el Vaticano apartara al anterior obispo Javier Salinas por su conducta con su secretaria personal, seguirá hasta el próximo 25 de noviembre como administrador apostólico y como obispo auxiliar de Barcelona, aunque a todos los efectos ya ejercerá como prelado de la Iglesia de Mallorca. El nuevo obispo ha atribuido el tiempo transcurrido -más de un año- para su designación oficial como obispo de la Diócesis, a los "procesos" de la estructura eclesiástica y a las "consultas" que ha llevado a cabo el Vaticano con miembros de la Diócesis de la isla para tomar la decisión.

El canceller de la diócesis, Jaume Estela, ha sido el encargado de oficializar ante los medios la decisión del Vaticano y le ha dedicado unas afectuosas palabras: " Le felicito cordialmente, por la confianza que le ha dispensado el Santo Padre y le deseo larga y fecunda actividad pastoral".

Rechaza "lecturas políticas"

Sobre la agría batalla entre los arzobispos de Valencia, Antonio Cañizares, y el de Barcelona, Juan José Omella, para controlar la Diócesis de Mallorca, Taltavull ha rechazado que "se hagan lecturas políticas de nuestra actuación". El prelado ha hablado del "inicio de una nueva etapa" en la que "hemos de seguir trabajado", ha apostado por una Iglesia "transparente, cercana y con vocación de servicio de manera incondicional" y ha agradecido a los miembros presentes de la Diócesis de Mallorca, "la acogida y el afecto recibido".

Sebastià Taltavull ha sido obispo auxiliar de Barcelona desde marzo de 2009 donde ha coincidido con el cardeal Omella, uno de los hombres de la máxima confianza del Papa Francisco en España, colocándose por tanto en la órbita más cercana al Vaticano. Se le considera ideológicamente progresista, aunque más moderado desde su paso por el episcopado. Conoce bien Mallorca porque compartió estudios teológicos con sacerdotes en el Seminario de Palma y ha seguido los avatares de la diócesis.