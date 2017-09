El Parlament rechaza la respuesta del Gobierno al desafío independentista catalán

El pleno del Parlament ha aprobado en una ajustada votación expresar su "rechazo a que, con la excusa de evitar la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya, se dificulte o persiga el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho de reunión pacífica y, en consecuencia, insta al Gobierno del Estado a dejar de instrumentalizar a la Fiscalía para afrontar un conflicto de naturaleza política". El texto era una enmienda pactada por Podemos y Més a la propuesta de Podemos a favor de la independencia del Poder Judicial, cuyo debate ha derivado hacia el proceso independentista catalán. A los votos de Podemos y Més se han sumado los de los diputados de El Pi Josep Melià y Maria Antònia Sureda, mientras que el líder de El Pi se ha abstenido junto con el PSOE y las exdiputadas de Podemos Xelo Huertas y Montserrat Seijas, Con ese reparto de fuerzas la enmienda se hubiera rechazado con los votos de PP y Ciudadanos, pero los populares contaban con tres bajas por enfermedad (Antonia Perelló, Rafael Nadal y Sara Ramon), lo que al final ha hecho que la enmienda saliera adelante.

Tras la votación, los rostros en las filas socialistas evidenciaban el malestar por lo ocurrido, dado que la enmienda (que no encaja con el criterio que está siguiendo el PSOE nacional en este asunto) ha salido adelante por la ausencia de tres diputados del PP pero también por la abstención del PSOE. En el debate, los socialistas habían propuesto como enmienda in voce eliminar la referencia concreta al referéndum, en cuyo caso hubiera votado a favor al desvincularla formalmente del proceso independentista catalán. Podemos y Més han aceptado, pero el PP se ha opuesto a que se aceptara esta propuesta, por lo que el texto votado ha sido el pactado por Podemos y Més.

La votación se ha producido tras una tensa mañana parlamentaria marcada por el referéndum catalán en el transcurso de la cual el líder del PP, Biel Company, ha pedido en los pasillos del Parlament la dimisión del portavoz de Més, David Abril, por tildar de "neofascista" la cumbre que celebrará el PP en Palma este fin de semana liderada por Mariano Rajoy, Abril se ha reafirmado en sus declaraciones y ha emplazado al PP a que abandonen el Parlament Alvaro Gijón o Mabel Cabrer y que el PP pida "perdón por el daño causado" a Balears con la corrupción. "Ese día yo me iré tranquilamente a mi casa" ha dicho Abril.