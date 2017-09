El Pacto pedirá al Parlament que lleve al Constitucional el veto a la iniciativa anti prospecciones

Todos los partidos con representación en el Parlament, salvo PP y Ciudadanos, presentaron ayer una iniciativa para que el Congreso reconsidere el veto a la Proposición de Ley, aprobada en el Parlament por unanimidad, con el fin de impedir los proyectos de sondeos y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo en aguas que son jurisdicción del Estado. En una rueda de prensa conjunta de los representantes de los partidos del Pacto y de El Pi, la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, anunció que si finalmente hoy la Mesa del Congreso rechaza reconsiderar el veto a la tramitación de la propuesta balear, el Parlament acudirá al Tribunal Constitucional.

"Si la Mesa del Congreso se reafirma en el veto, pediremos al Parlament que presente un recurso al Constitucional para recurrir esta decisión", precisó Tur. La Mesa del Congreso tiene previsto decidir hoy sobre la petición de PSOE, Unidos Podemos, Compromis, ERC, PdeCAT, EHBildu y Nueva Canarias de reconsiderar el veto del pasado mes de junio a la tramitación de la iniciativa balear.

Este rechazo, según recordaron, se basó en "un informe desfavorable" del ministerio de Energía "que no fue firmado por ningún responsable técnico ni político y que se fundamentó en premisas arbitrarias y en parte falsas, como por ejemplo que el proyecto de Ley afectaría a los presupuestos del Estado de ese año"

Los representantes de PSOE, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca, El Pi y Gent per Formentera instaron a los líderes del PP y de Ciudadanos en Balears, Biel Company y Xavier Pericay, a actuar con "responsabilidad y compromiso" y que "aprovechen las ultimas horas para convencer "a sus compañeros de Madrid" para que se tramite la Proposición de Ley balear, que fue aprobada también con los votos del PP y Ciudadanos en el Parlament.

La portavoz parlamentaria popular ,Marga Prohens, afirmó que "las autorizaciones las dio el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el visto bueno del Govern (del Pacto) de Francesc Antich" y sostuvo que "no habrá prospecciones en el Mediterráneo" ya que "el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido revocando una a una todas las licencias que se concedieron". Añadió que se seguiría actuando así sin el riesgo de tener quehacer frente a "indemnizaciones" a las empresas.

Olga Ballester, diputada de Ciudadanos, sostuvo que su partido trabaja "por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de prospecciones" y criticó que el Gobierno central vete la tramitación de la propuesta balear, pero precisó que este veto se ejerció "dentro de las facultades que le otorga la Constitución" y por ello fue respaldado por Ciudadanos.