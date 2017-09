Armengol anuncia que se formará a los payeses para detectar casos de Xylella

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado hoy en el Parlament que se formará a los payeses mallorquines para detectar casos de cultivos afectados por la plaga de Xylella. Armengol ha citado esta acción como "una medida adicional" al plan previsto por Medio Ambiente para contener la propagación de la bacteria.

La presidenta se ha felicitado por el hecho que Bruselas haya permitido la contención en las islas, que pasa solo por arrancar los árboles infectados y no tres hectáreas por cada caso positivo. A la pregunta del portavoz del Pi, Jaume Font, sobre qué medidas se tomarán a partir de ahora, Armengol ha recordado las líneas de investigación y para acabar con los positivos: "Esto nos permitirá intensificar el trabajo que no se ha hecho durante todos estos años, que no se hizo la pasada legislatura, ya que la Xylella viene de lejos", ha subrayado la presidenta.